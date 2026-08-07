Horoskop za subotu: Ovnove čeka susret s intrigantnim strancem, lavovi mogu dodatno zaraditi

Sunce u lavu potiče nas da hrabro pokažemo svoje talente, dok retrogradni Kiron u biku tiho poziva na iscjeljenje starih rana povezanih s osjećajem vlastite vrijednosti. Dan je idealan za preuređenje života oko onoga što nam se čini istinitim, živim i održivim

Ovan

LJUBAV: Naglašena karizma privlači pažnju. Moguć je susret s intrigantnim strancem koji bi vas mogao tajanstveno privući, no zvijezde savjetuju oprez. Zauzeti, unesite dašak zaigranosti u vezu. POSAO: Mogu vam se javiti nove ideje za postojeći projekt koje bi se mogle pokazati korisnima. Produktivni ste i spremni preuzeti inicijativu. Dokažite svoju kompetentnost dovršavanjem izazovnog zadatka. ZDRAVLJE&SAVJET: Lagana tjelovježba i malo znojenja bit će dovoljni da se osjećate savršeno. Obiteljski izlet mogao bi vam donijeti veliko zadovoljstvo. Pomoć ukućanima se očekuje.

Bik

LJUBAV: Ugodna situacija na romantičnom planu razveselit će one koji su u vezi. Harmonična komunikacija donosi dublje razumijevanje. Slobodni, prepustite se i ne analizirajte previše. POSAO: Zvijezde ukazuju na mogućnost neočekivanog dobitka. Uspjet ćete u namjeri da povećate svoje bogatstvo. Na poslu jačate svoju poziciju jer vam sve što poduzmete polazi za rukom. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je dobar dan za bavljenje pitanjima zdravlja. Na kućnom planu očekuju vas pozitivne promjene. Izbjegavajte putovanje koje vam ne nudi obećanu udobnost.

Blizanci

LJUBAV: Vaši romantični pokušaji mogli bi naići na otpor osobe koju želite. Budite strpljivi i ne forsirajte ništa. Harmonija koju donosi Venera u Vagi pomoći će vam da pronađete prave riječi. POSAO: Moguće je kašnjenje u predaji važnog izvještaja na profesionalnom planu. Studente očekuje dobar dan za polaganje ispita. Oni koji se bave nekretninama mogu ostvariti značajnu zaradu. ZDRAVLJE&SAVJET: Duga vožnja pomoći će vam da se oslobodite mentalnog umora. Možda će biti potrebni pozitivni koraci kako biste povratili savršeno zdravlje. Dijete u obitelji učinit će vas ponosnim.

Rak

LJUBAV: Vaše romantične ideje vjerojatno će donijeti mnogo sreće voljenoj osobi. Fokus je na domu i obitelji, a približavanje Marsa vašem znaku pojačava potrebu za sigurnošću i zaštitom. POSAO: Oni koji su u potrazi za prikladnim smještajem mogli bi pronaći onaj koji odgovara njihovom budžetu. Sreća je na vašoj strani u profesionalnim nastojanjima. Posao započet sa strane donijet će dobru zaradu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pridržavanje dobre rutine pomoći će vam u sprječavanju lošeg zdravlja. Morat ćete smisliti načine kako se osloboditi stresa. Izbjegavajte putovanja ako se stvari mogu organizirati drugačije.

Lav

LJUBAV: Nesporazum prijeti da vam pokvari planove na romantičnom planu. Komunicirajte otvoreno i iskreno. Vaša duhovitost pomoći će popraviti atmosferu kod kuće i u vezi. POSAO: Vjerojatno ćete dokazati svoju kompetentnost na poslu dovršavanjem nečeg izazovnog na zadovoljstvo svih. Vaši napori će uroditi plodom. Dodatna zarada motivirat će vas na duži rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Forsiranje na tjelovježbi uskoro će pokazati pozitivne rezultate. Moguće je organiziranje druženja kod kuće, a vaša će inicijativa zaraditi veliko priznanje.

Djevica

LJUBAV: Budite osjetljivi prema osjećajima partnera jer nepažnja može pokvariti odnos. Supružnik možda neće biti najbolje raspoložen. Razgovorom možete riješiti napetost. POSAO: Poslovne osobe mogu očekivati povećanu dobit. Dan je povoljan za financije, no dobro je pokazati se, ali ne i previše olabaviti novčanik. Ne brzajte pri sklapanju poslova s nekretninama. ZDRAVLJE&SAVJET: Uvođenje novih tehnika u vašu fitness rutinu pokazat će se iznimno korisnim. Oni koji putuju na velike udaljenosti imat će ugodno putovanje bez zastoja.

Vaga

LJUBAV: Osvajanje naklonosti osobe koju potajno volite može postati najveće postignuće dana. Venera u vašem znaku donosi vam poseban šarm i magnetsku privlačnost. POSAO: Ispravljanje pogreške na vrijeme može vas spasiti od velikih problema na profesionalnom planu. Dobar savjet mogao bi biti potreban za profitabilno ulaganje. Budite otvoreni za suradnju. ZDRAVLJE&SAVJET: Nova zdravstvena rutina mogla bi odmah početi davati rezultate. Mlađi član obitelji mogao bi inzistirati na nečemu što ne odobravate. Ostanite smireni i diplomatski.

Škorpion

LJUBAV: Predviđa se izuzetno ispunjen dan na romantičnom planu jer ćete provesti vrijeme s voljenom osobom. Uživajte u zajedničkim trenucima i dubokoj povezanosti. POSAO: Konačno ćete uspjeti savladati konopce na profesionalnom planu. Dolazi vam dobra prilika za zaradu koja će vas financijski osigurati. Vaša intuicija je danas iznimno jaka. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobivanje "zelenog svjetla" na zdravstvenom planu donijet će veliko olakšanje. Održavanje srdačnih odnosa sa svima pomoći će vam da učvrstite svoje mjesto na društvenoj sceni.

Strijelac

LJUBAV: Pomaganje nekome iz suprotnog tabora može prerasti u romansu. Otvorenost i iskrenost liječe stare rane i zbližavaju vas s partnerom više nego ikad prije. POSAO: Profesionalni plan se čini izazovnim i morate nešto poduzeti po tom pitanju. Prijatelj ili suradnik pomoći će vam financijski kada vam pomoć bude najpotrebnija. Budite proaktivni. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrhunska tjelesna spremnost učinit će da se i naporne aktivnosti čine kao dječja igra. Možda ste raspoloženi za putovanje, pa očekujte uzbudljivo vrijeme na kratkom odmoru.

Jarac

LJUBAV: Pokazivanje bogatstva možda neće privući osobu koju potajno volite. Autentičnost i iskrenost su vaši najjači aduti. Stabilnost u odnosima je naglašena, gradite čvrste temelje. POSAO: Ovo je odlično vrijeme da preuzmete što više zadataka, jednostavno kako biste usavršili svoje vještine. Moguća je opasnost od prevare u transakciji ako niste pažljivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Spor oko imovine trebat će riješiti bez pribjegavanja pravnom procesu. Pravilna prehrana može postati vaša mantra za održavanje savršenog zdravlja. Uživajte u miru.

Vodenjak

LJUBAV: Budite potpuno iskreni u vašoj trenutnoj vezi. Venera u Vagi olakšava komunikaciju i donosi nove prilike. Ako ste slobodni, moguće je zanimljivo poznanstvo kroz društvene aktivnosti. POSAO: Osjećat ćete se dovoljno motivirano da preuzmete veći teret posla na profesionalnom planu. Ulaganje u nekretninu bit će dobra ideja. Ne vjerujte površnim poznanicima kada su u pitanju financije. ZDRAVLJE&SAVJET: Alternativna terapija čini čuda za one koji dugo boluju. Možete organizirati druženje kod vas u čast gosta iz drugog grada, što će vam donijeti radost.

Ribe

LJUBAV: Poduzet ćete korake za jačanje vaše veze na romantičnom planu. Važno je ostati realan i ne idealizirati partnera. Iskrena komunikacija je ključ za prevladavanje bilo kakvih iluzija. POSAO: Vjerojatno ćete povećati svoj potencijal zarade iskorištavanjem nekih neiskorištenih izvora. Ako dobijete pravu priliku na planu karijere, trebali biste o njoj ozbiljno razmisliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje ostaje zadovoljavajuće zahvaljujući vlastitim naporima. Ovo nije najbolji dan za duga putovanja; izbjegavajte ih ako možete. Ostanak u kontaktu s bližnjima donijet će vam duševni mir.

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