Horoskop za subotu: Vodenjaci, mislite glavom; vage, bez kukanja

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Izvjesna je idealizacija osobe do koje vam je stalo ili ćete zaista u njoj prepoznati sve kvalitete koje tražite. POSAO: Bit ćete usredotočeni na ljude oko sebe s kojim još niste definirali neke stvari. Dogovarat ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite svojim putem.

Bik

LJUBAV: Osjećat ćete da je sreća u povezanosti s ljudima i zato ćete se danas pokazati kao iznimno društvena osoba. POSAO: Nedostajat će vam osjećaj slobode. Pritisci da izvršite radne zadaće u rokovima sada osjećate kao breme. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoj smisao za humor.

Blizanci

LJUBAV: Vaši prijatelji i društvo potaknut će vas da djelujete na ispravan način i zauzmete jednak stav u ljubavnim pitanjima. POSAO: U poslovima sa strankama, odnosno s ljudima, bit ćete iznimno uspješni. Mnogi će vas istaknuti kao primjer. ZDRAVLJE&SAVJET: Znate tko je pravi, a tko nije.

Rak

LJUBAV: Vaš stil udvaranja bit će simpatičan drugoj strani, ali će ona u isto vrijeme biti prilično osjetljiva i neće vam otkriti sve. POSAO: Funkcionirat ćete dobro i bez većih zastoja odrađivati ono što treba. Nedostajat će vam izazova. ZDRAVLJE&SAVJET: Cijenite trud drugih.

Lav

LJUBAV: Uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. Voljenu osobu povezat ćete sa širim krugom ljudi s kojim i poslovno pregovarate. POSAO: Snagom volje mirit ćete dvije strane koje imaju različit pristup u jednoj ideji. Vi ćete ih uvjeravati da je samo važno da se to napravi. ZDRAVLJE&SAVJET: Krenite na vrijeme na počinak.

Djevica

LJUBAV: Ako ima manjih problema u vašoj vezi, prijatelj će vas izvući iz krize i dati vam pošten savjet. POSAO: Intuitivna strana vaše ličnosti danas će vas dovesti do iznimne dobitne kombinacije u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš elan.

Vaga

LJUBAV: Usuglašavanje stavova s voljenom osobom vjerojatno će se protegnuti i na današnji dan. Činit ćete to s humorom. POSAO: Doći će do izražaja neracionalno trošenje novca, a vi ćete sve to morati pravdati i rješavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko ne voli slušati kukanje.

Škorpion

LJUBAV: Mudrim postupanjem vi ćete održavati status quo u vezi. Dobar provod moguć je s prijateljima ili sa širim društvom. POSAO: Poslovi u kojim vi imate utjecaj razvijat će se odlično. Makar oni bili i skromni, budite svjesni svojih zasluga. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se jer idete na bolje.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji su sanjali, morat će se spustiti na zemlju. Voljena osoba će im u tome pomoći, a onda će shvatiti da je to zdravo. POSAO: Netko bi vam mogao prigovoriti da na poslu trošite na nebitne stvari. Argumentirat ćete svoje izdatke. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Jarac

LJUBAV: Bez obzira na svu zbrku u komunikaciji, vi ćete naći načina da izrazite svoje osjećaje i to će biti dobro. POSAO: Vjerojatno će doći do vrlo zanimljivog rješenja kojim će vaši poslovni tokovi krenuti onako kako i trebaju ići. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Vodenjak

LJUBAV: Prihvatit ćete mala gnjavljenja voljene osobe i opet pokazati koliko vam je stalo. Bit će dobar uvod u nastavak lijepe ljubavne priče. POSAO: Vjerojatan je prolazni nesklad sa suradnicima jer će neki od njih pokazati svoju nestabilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite razumni koliko god možete.

Ribe

LJUBAV: Bit ćete skloni idealizirati voljenu osobu ili će se ona danas zaista pokazati u najboljem svijetlu. Dobro je. POSAO: Danas će postati očigledno da su vas drugi spremni podržati i utoliko ćete osjetiti olakšanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne analizirajte svoje zasluge.

