Zamagljene usne su novi beauty trend: Evo kako postići 'blurred lips' efekt

Beauty scena okreće se opuštenijem i prirodnijem izgledu, a u središtu pažnje našle su se zamagljene usne, poznate kao “blurred lips”. Ovaj trend donosi mekši, romantičniji efekt bez strogih linija, a uz to je i iznenađujuće jednostavan za postizanje

Kao i u svemu, i u svijetu ljepote trendovi se stalno vraćaju u nekim novim verzijama. Nakon ere sjajne, “dewy” kože, u fokus dolazi novi mat finiš, a s njim i tehnika koja je u kratkom roku osvojila beauty scenu: zamagljene usne ili “blurred lips”. Ovaj romantičan, pomalo nonšalantan make-up look odmak je od stroge preciznosti i slavi ljepotu nesavršenosti.

Što su zapravo zamagljene usne?

Zamislite usne koje izgledaju kao da ste upravo pojeli sočne trešnje ili kao da su tek poljubljene. Upravo u tome leži čar “blurred lips” trenda. Umjesto oštre linije olovke, rubovi su mekani, lagano difuzni i stapaju se s kožom. Boja je najintenzivnija u samom središtu usana, a zatim se nježno gubi prema rubovima, stvarajući suptilan gradijent efekt.

Ovaj trend zapravo je moderna verzija mat ruževa kakve pamtimo. Za razliku od nekadašnjih teških i isušujućih formula, danas su mat proizvodi puno ugodniji i laganiji na usnama. Kako je istaknula Aila Morin iz brenda Merit, današnji mat finiš više ne djeluje kao maska, već je prozračniji i fleksibilniji zahvaljujući naprednijim formulama. Naglasak je na udobnosti i prirodnom dojmu – upravo onome što suvremeni pristup ljepoti traži.

Od K-beauty trenda do crvenog tepiha

Iako se možda čini kao novi trend, zamagljene usne imaju svoje korijene u korejskoj beauty filozofiji. U Južnoj Koreji “gradijent usne” već su godinama nezaobilazan dio šminke, posebno zahvaljujući K-pop zvijezdama i influencericama. Takva estetika naglašava svježinu i mladenački izgled, a ovaj efekt stvara dojam punijih, ali i vrlo nježnih usana.

Trend se brzo preselio i na zapadnu beauty scenu, ponajviše zahvaljujući vizažistima poput Nine Park, koja stoji iza izgleda zvijezda poput Mije Goth, Charli XCX i Zoë Kravitz. Upravo taj njezin prepoznatljivi mekani glamur s “paperjastim” usnama dodatno je popularizirao ovaj stil. Sve upućuje na to da će ovakav opušteni pristup šminkanju usana biti jedan od ključnih trendova u nadolazećem razdoblju.

Blurred lips make-up tutorijal

Najbolja stvar kod ovog trenda jest to što ne traži savršenstvo – dapače, što je manje “iscrtano”, to bolje izgleda. Za početak, važno je da su usne glatke i hidratizirane. Lagani piling i balzam napravit će veliku razliku prije nanošenja boje.

Zatim se ruž ili tint nanosi samo na središte usana, bez fokusiranja na rubove. Idealni su proizvodi baršunaste ili mousse teksture koji se lako blendaju. Nakon toga, prstima ili mekanim kistom lagano utapkajte boju prema van kako biste dobili mekani prijelaz. Ako želite dodatni efekt, u sam centar možete nanijeti još malo proizvoda.

Osim što izgleda vrlo efektno, ova tehnika je i praktična. Kako kaže vizažistica Kate Lee, za razliku od klasičnog glam make-upa koji traži vrijeme i preciznost, ovaj pristup možete postići brzo i bez puno razmišljanja. Upravo u tome i jest njegova čar – daje dojam prirodnosti i spontanosti.