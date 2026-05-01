Emily Blunt dobila zvijezdu na Stazi slavnih: Njezina haljina ostavlja bez daha

Emily je pokazala kako se prozirni materijal može iznijeti na profinjen način za dnevni događaj

Hollywood je u četvrtak svjedočio rijetkom i emotivnom događaju - dvostrukoj ceremoniji na Stazi slavnih kojom su odana priznanja glumačkim velikanima Emily Blunt i Stanleyju Tucciju. Samo dan prije kino-premijere dugoočekivanog nastavka "Vrag nosi Pradu 2", kolege, prijatelji i članovi obitelji okupili su se kako bi proslavili njihove izvanredne karijere. Blunt je primila 2.841., a Tucci 2.842. zvijezdu na slavnom holivudskom bulevaru.

Kako bi podržali slavni dvojac, stigli su njihovi brojni kolege, uključujući Meryl Streep, Roberta Downeyja Jr.-a, Matta Damona i Dwaynea "The Rocka" Johnsona. Emily je došla u pratnji supruga Johna Krasinskog, a Tucci je u braku s njezinom sestrom Felicity, što je ovu zajedničku počast učinilo još posebnijom.

Za ovu posebnu prigodu, glumica je odabrala elegantnu haljinu poljske dizajnerice Magde Butrym iz njezine kolekcije za proljeće/ljeto 2026.

Kreacija je opisana kao otmjena i lijepa, s naglašenim, "pretjeranim" ramenima, te kao primjer kako se prozirni materijal može iznijeti na profinjen način za dnevni događaj. Uz prekrasnu bijelu haljinu Emily je obula jednostavne bijele sandale. Uz jednostavnu frizuru, decentnu šminku i tek par visećih naušnica, jasno je da je u prvi hlan htjela staviti upravo ovu zanimljivu haljinu.