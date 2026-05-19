Horoskop za srijedu: Za škorpione nastupa trenutak istine; ovnovi, usporite

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Teže izražavate osjećaje, a vaša strast djeluje intenzivno. Potrebno je više takta u komunikaciji s partnerom. POSAO: Dnevni tempo se ubrzava, a s njim stižu i novi zadaci. Ne vjerujte slijepo tuđim obećanjima. ZDRAVLJE&SAVJET: Tijelo vam traži da usporite. Pripazite na impulzivne reakcije i odvojite vrijeme za odmor.

Bik

LJUBAV: Pred vama su nove prilike. Mars u vašem znaku daje vam asertivnost da prekinete odnose koji vam ne odgovaraju. POSAO: Fokus se prebacuje na financije. Moguća je realizacija plana koji ste dugo odgađali. Potrebni su vam pouzdani suradnici. ZDRAVLJE&SAVJET: Gradite strpljivo i ostanite prizemljeni. Pokažite bližnjima razumijevanje bez nepotrebne kritike.

Blizanci

LJUBAV: Počinje vaše sretno razdoblje. Sunce u vašem znaku privlači ljude i povoljne situacije. Skloni ste razgovorima o budućnosti. POSAO: Ulazite u svoje razdoblje moći. Osjećate priljev energije, a otvaraju se vrata za nova poznanstva i poslovne ponude. ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite energiju mudro. Mentalno preopterećenje zamijenite šetnjama da izbjegnete nesanicu.

Rak

LJUBAV: Venera u vašem znaku čini vas privlačnima i donosi nježnost u obiteljske odnose. Osjećat ćete se voljeno i podržano. POSAO: Dan je povoljan za ulaganja i sređivanje papirologije. Jupiter vam donosi zaštitu, što se događa jednom u 12 godina. ZDRAVLJE&SAVJET: Odaberite mir umjesto stresa. Slušajte pažljivo jer bi vam netko blizak mogao reći nešto važno.

Lav

LJUBAV: Vaša sreća ovisi o suradnji. Platonsko prijateljstvo moglo bi se pretvoriti u romantiku. Podijelite zasluge s partnerom. POSAO: Postajete popularniji, a Mjesec u vašem znaku daje vam prednost. Ostavljate sjajan dojam na autoritete bez puno truda. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni doprinosa drugih vašoj sreći. Razmislite o svojim dugoročnim ciljevima i ambicijama.

Djevica

LJUBAV: U vezi nastupa vrijeme konstruktivne romantike. Rado ćete razgovarati o zajedničkom budžetu i planirati veće kupnje. POSAO: Sunce na vrhu vaše karte obasjava vas reflektorima. Sviđate se autoritetima i dobivate potvrdu da se rad isplatio. ZDRAVLJE&SAVJET: Umor vas sustiže. Ne preuzimajte tuđu odgovornost, dajte priliku i drugima da se dokažu.

Vaga

LJUBAV: Za nestabilne veze ovo je trenutak istine. Mars u opoziciji traži od vas strpljenje s partnerima i bliskim prijateljima. POSAO: Želja za putovanjem bit će snažna. Pažljivo rukujte financijama i izbjegavajte riskantne situacije ili sporove. ZDRAVLJE&SAVJET: Izravno govorite o svojim potrebama. Ravnoteža između izlazaka i treninga bit će vaš glavni zadatak.

Škorpion

LJUBAV: U vezi nastupa trenutak istine; potisnute zamjerke izlaze na površinu. Oslanjat ćete se na ideale tražeći i nemoguće. POSAO: Djelovat ćete iz pozadine, koristeći tajanstvenost kao strateški alat. U tišini planirate ključne poteze. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte instinktima. Pokrećete proces čišćenja, a iscrpljenost je znak da je vrijeme za reakciju.

Strijelac

LJUBAV: Sanjarenje će vas izvući iz ljubavne letargije. Doživjet ćete zanimljiv obrat, potaknut željom za emocionalnom sigurnošću. POSAO: Iako osjećate potrebu za odmorom, okolnosti će vas tjerati da radite jače. Naglasak je na obrazovanju i preciznosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete energije napretek, no postoji rizik od istegnuća mišića. Moguća je rasprava o podjeli odgovornosti.

Jarac

LJUBAV: Osjećat ćete se ispunjeno, a postojeća veza će procvjetati. Više cijenite fizički dodir i zajedničko vrijeme. POSAO: Spremite se ostvariti mnogo. Vaša posvećenost detaljima bit će zapažena, a lakša atmosfera potiče suradnju. ZDRAVLJE&SAVJET: Mars vam daje ogromnu izdržljivost. Započnite s pripremama za veće fizičke napore. Brige nadjačajte humorom.

Vodenjak

LJUBAV: Sunce ulazi u vašu kuću ljubavi, povećavajući želju za romantikom. Partner bi mogao tražiti više emocionalnih potvrda. POSAO: Sljedeća četiri tjedna želite se opustiti. Ovo razdoblje pogoduje umjetnosti i izražavanju kreativnih talenata. ZDRAVLJE&SAVJET: Želja da budete na sto strana odjednom može vas iscrpiti. Pripazite na zglobove i moguću mentalnu napetost.

Ribe

LJUBAV: Vaša intuicija je naglašena, što vam pomaže da bolje razumijete partnera. Venera u raku otvara idealan tjedan za ljubav. POSAO: Fokus se prebacuje na dom. Ipak, komunikacija donosi prilike onima koji se bave pisanjem, prodajom ili podučavanjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je glavobolja. Ne preopterećujte se i nemojte se ustručavati zatražiti pomoć ako je potrebna.

