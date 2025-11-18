Horoskop za srijedu: Bikovi će se nametnuti na poslu, dok će škorpione kolege živcirati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Možete očekivati vrlo obećavajući i ispunjavajući dan kad se radi o osobnim odnosima i društvenom životu. POSAO: Izgleda da ste stigli napraviti sve što je trebalo, pa ćete raditi ležernije i s više smisla za humor. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete biti mirni.

Bik

LJUBAV: Popustit će pritisak da morate biti sretni i zadovoljni u ljubavi. Lakše ćete disati i bez opterećenja priznati da trenutačno niste u bajci. POSAO: Svojim znanjem uspjet ćete se nametnuti i pobijediti protivnike koji su imali drukčija mišljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Razjasnite ono što se može razjasniti.

Blizanci

LJUBAV: Iako nećete biti previše otvoreni za ljubav, ipak ćete pokazati dobru dozu društvenosti i komunikacije. POSAO U umjetničkim i estetskim bavljenjima moglo bi doći do pretjerivanja. Taština će biti prevelika i štetna. ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte da li stojite s nogama na zemlji.

Rak

LJUBAV: Mnogi će ostati kod kuće i uživati u ugodnom ozračju vlastitog doma ii društvu voljene osobe. POSAO: Zaposleni u uslužnim djelatnostima danas će imati dosta posla, no bit će spretni, okretni i učinkoviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo na odmor.

Lav

LJUBAV: Danas ćete vjerojatno osjetiti malu obiteljsku zavrzlamu koja će vam uzeti živaca i vremena. Trebat će stvari postaviti jasnije. POSAO: Osim stabilnog uhodanog posla, sve više dolazite do prilika da razvijete nešto novo i kreativno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne žalite zbog sitnica.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete skloni potpuno uroniti u svijet mašte, a vaše će poveznice s ljubavnom stvarnošću olabaviti. POSAO: Kontakti i komunikacije sa stranim suradnicima jačaju. Danas pregovarate oko nekih detalja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte.

Vaga

LJUBAV: Netko od članova vaše bliže obitelji danas će zahtijevati vašu pažnju. Potrudite se biti pri ruci. POSAO: Danas bi vam jedna mlada osoba s posla mogle povjeriti svoje strahove i sumnje. Ohrabrite je. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz duhovite sadržaje.

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno je druženje s prijateljima ili s većim društvom. Jedna bliska osoba mogla bi vam se povjeriti. POSAO: Neki ljudi s posla zaista vas živciraju, pa o njima ne želite razmišljati. Što dalje od njih, čak i u mislima. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se u kadi.

Strijelac

LJUBAV: Ako pokušate stati na kraj svemu što vas smeta, opet nećete postići mir. Pametnije je povući se i pričekati. POSAO: U kreativnim i umjetničkim poslovima danas ćete biti uspješni. Ostale djelatnosti tražit će više smisla za realnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Jarac

LJUBAV: Moguće je da ćete svojom ljubavlju pomalo gušiti partnera. Dopustite mu (joj) nešto više kretanja. POSAO: Nekima vaše zasluge u poslu neće biti potpuno jasne, pa ćete se morati malo više dokazati. Bit ćete kreativni i uspješni. ZDRAVLJE&SAVJET: Ni umor vas ne zaustavlja.

Vodenjak

LJUBAV: Vaš ljubavni život nastavit će se razvijati na vrlo lijep način. To će vas motivirati na još više aktivnosti. POSAO: Na poslu ćete sve odrađivati s voljom i lakoćom. Što god da radite, gotovo da ćete se zabavljati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Ribe

LJUBAV: Shvatit ćete da nemate kamo i da treba prihvatiti stanje kakav jest. Bit će to zrela odluka s kojom se treba nositi. POSAO: U poslovnoj komunikaciji danas bi se na dnevnom redu mogla naći jedna osjetljiva tema. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.