Severina objavila dirljiv video posvećen svojoj majci: 'Ja sam bila tvoja mala... i još uvik sam'

Severina je ovom objavom još jednom pokazala koliko je povezana sa svojom majkom

Severina je na Instagramu podijelila emotivnu objavu posvećenu svojoj majci, koja je dirnula njezine obožavatelje.

U objavi koja je objavljena nekoliko dana nakon njezina spektakularnog nastupa u Arena Zagreb, Severina je napisala dirljive riječi: "Ja sam bila tvoja mala... i još uvik sam."

Uz bijelo srce, glazbena diva dodala je hashtag #dalmatinka, podsjetivši na svoje dalmatinske korijene, kao i oznake vezane uz zagrebačke koncerte.

Ova emotivna objava dolazi nakon što je Severina početkom studenoga održala dva rasprodana koncerta u Arena Zagreb 7. i 8. studenoga te u Splitu 24. listopada. Tijekom tih nastupa, poznata po konceptu "Samo pjevam", Severina je otvoreno govorila o svojoj dugotrajnoj borbi za skrbništvo nad sinom Aleksandrom te izrazila solidarnost s drugim majkama koje prolaze kroz slične izazove u pravnom sustavu.

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim reakcijama, ostavljajući nebrojene srca i komentare poput "Prelijepo" i "Prva mi je Majka moja!". Posebno dirljiv bio je komentar koji kaže "❤️‍🩹", simbolizirajući ozdravljenje srca.