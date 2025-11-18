Pametni telefoni često su nam stalno u rukama, a katkad ljudi oko nas mogu imati osjećaj da su nam manje važni od mobitela. No, jedan trik može pomoći da ne ispadneš bezobrazna ili kao da ne cijeniš tuđe vrijeme

Svi smo svjesni da naši pametni telefoni nisu najbolji prijatelji naših veza, no ta nas spoznaja ne sprječava da za njima posegnemo desetak puta dnevno. Upravo tako se u naše svakodnevne trenutke uvlači takozvani "phubbing" – nenamjerno ignoriranje sugovornika u korist mobitela.

Ova navika može ozbiljno naštetiti odnosima. Partneri se osjećaju zanemareno, a stalna upotreba mobitela kod roditelja može oslabiti vezu s mlađom djecom i narušiti samopouzdanje kod starije. Umjesto da se kritizirate zbog manjka samokontrole, psiholozi savjetuju da se usredotočite na svjesnije korištenje uređaja, piše BBC.

Rješenje je u svjesnosti, ne u samokritici

Dr. Kaitlyn Regehr, izvanredna profesorica na University College London, predlaže jednostavan način kako spriječiti nesvjesno uzimanje mobitela u ruke dok ste u društvu. Njezin savjet je iznenađujuće lagan za primjenu.

Svaki put kad posegnete za mobitelom, recite osobi s kojom ste zašto to činite. Kada završite, odložite uređaj i ponovno se posvetite razgovoru.

Iako zvuči gotovo previše jednostavno da bi bilo učinkovito, dr. Regehr objašnjava da ova mala promjena može preoblikovati naše ponašanje. Često provjeravamo poruke, notifikacije ili "samo na brzinu nešto tražimo" bez razmišljanja.

Shutterstock

Transparentnost kao ključ uspjeha

Ključ je u transparentnosti. Ako vam stigne poruka koju morate provjeriti, recite osobi ili osobama s kojima ste: "Samo da odgovorim na ovo, i odmah ti se vraćam."

Imenovanjem radnje – "Moram provjeriti vozni red" ili "Odgovaram mami" – prekidate automatsku naviku provjeravanja mobitela. Istovremeno, osobi pokraj sebe šaljete poruku da vam je i dalje važna.

"Time sprječavate da se druga osoba osjeća ignorirano", kaže dr. Regehr te nastavlja: "Također, sami sebe činite odgovornima jer je manja vjerojatnost da ćete nakon toga nastaviti besciljno skrolati ili otvarati druge aplikacije."

Opasna spirala ignoriranja

Primjena ovog savjeta mogla bi značajno poboljšati vaše odnose. Dr. Claire Hart, izvanredna profesorica psihologije na Sveučilištu u Southamptonu, provela je istraživanje na 196 osoba o njihovim vezama i korištenju mobitela. Rezultati su pokazali jasnu vezu: što se više osjećate kao žrtva "phubbinga", to je kvaliteta vaše veze u pravilu niža.

"Ne reagiraju svi jednako", napominje dr. Hart. "To ovisi o osobnosti, ali jednom kada se osoba osjeti zanemareno, to može potaknuti svojevrsnu osvetu."

Shutterstock

Tada i druga osoba uzima svoj mobitel, a to je trenutak kada započinje opasna spirala. Svaki se partner osjeća odbačeno i manje vrijedno od onoga što se nalazi na zaslonu.

Svaki put kada nekoga "phubbate", gubite djelić povezanosti. Jednom kada napustite zajednički trenutak kako biste pogledali u ekran, može proći neko vrijeme prije nego što se u potpunosti vratite u razgovor i obnovite prekinutu vezu.