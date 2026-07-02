Horoskop za petak: Ovnovi osjećaju napetost u vezi, ribama pomaže intuicija

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Impulzivnost je naglašena i može donijeti kratke napetosti s partnerom. Usmjerite energiju u strast, ne u rasprave. Slobodni osjećaju neočekivanu privlačnost. POSAO: Imate snažan poriv za akcijom, no pripazite na komunikacijske greške. Odgodite potpisivanje važnih ugovora. ZDRAVLJE&SAVJET: Kanalizirajte višak energije kroz sport, ali oprezno.

Bik

LJUBAV: Cijenit ćete mir i emocionalnu sigurnost. Dan je povoljan za ugodne razgovore s voljenom osobom i prijateljima. Ne tražite površne avanture. POSAO: Financije su u fokusu, a vaši praktični prijedlozi bit će cijenjeni. Budite vrlo jasni u komunikaciji kako biste izbjegli greške. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više kvalitetnog odmora i sna.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija s partnerom je izazovna zbog retrogradnog Merkura. Osjećat ćete se neshvaćeno; važno je više slušati. Maštate o ljubavnom idealu. POSAO: Osjećate potrebu za povlačenjem. Djelujte iz sjene i provjeravajte sve informacije dva puta zbog mogućih zastoja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas iluzorne brige iscrpe. Pronađite trenutak za mentalno opuštanje.

Rak

LJUBAV: Vaše emocije su vrlo naglašene i osjetljivi ste. Uključite partnera u svoje planove i ne zaboravite na njegove potrebe da se ne osjeti zanemareno. POSAO: Intuicija vam je snažna, ali nedostaje motivacije. Poslove ćete odraditi rutinski. Držite se provjerenih metoda. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je vrijeme za regeneraciju. Boravak u prirodi će vam goditi.

Lav

LJUBAV: Danas vam odgovara mirnija atmosfera. Ne trebate biti u centru pažnje, već cijenite dublje povezivanje. Prolazni problemi u vezi nisu vrijedni brige. POSAO: Moguće su manje trzavice sa suradnicima, ali im ne pridajte značaj. Vaš rad bit će dugoročno cijenjen, stoga budite smireni. ZDRAVLJE&SAVJET: Naučite prepoznati kada je vrijeme za odmor kako biste obnovili energiju.

Djevica

LJUBAV: Partner će trebati više nježnosti, što ćete mu rado pružiti. Ponekad je bolje prepustiti se osjećajima nego sve detaljno analizirati. POSAO: Vaša preciznost danas dolazi do izražaja. Iskoristite dan da ispravite greške i završite zadatke s osjećajem postignuća. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na stres. Vježbanje na svježem zraku pomoći će vam.

Vaga

LJUBAV: Težite harmoniji, no mogući su manji nemiri. Potreba da izrazite emocije je jaka. Moguć je kontakt s osobom iz prošlosti koji će vas zaintrigirati. POSAO: Nepromišljeni postupci nadređenih mogli bi vas povrijediti. Vaša diplomatska uloga bit će ključna za smirivanje tenzija. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzimajte poslovne probleme previše k srcu. Opustite se s dragim ljudima.

Škorpion

LJUBAV: Pronalazite pravi način da pokažete osjećaje, no moguća je i partnerova ljubomora. Budite oprezni u intenzivnim razgovorima kako ne bi prerasli u svađu. POSAO: Intuicija vam pomaže u donošenju strateških odluka. Mogli biste biti pohvaljeni za dobro obavljen posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo uživati, ali slušajte signale tijela i odmorite se.

Strijelac

LJUBAV: Vaša potreba za avanturom je naglašena. Pripazite da u spontanosti ne pretjerate i nehotice povrijedite voljenu osobu. POSAO: Kontrolirajte jezik kako ne biste uvrijedili kolegu. Poslušajte što drugi govore jer bi vam planetarni utjecaji mogli donijeti promjene planova. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereniji u svemu. Pronađite ravnotežu između aktivnosti i odmora.

Jarac

LJUBAV: Dan je idealan za ostanak kod kuće, u miru s partnerom ili sami. Neće vam biti do izlazaka i druženja. Moguć je ozbiljan razgovor o povjerenju. POSAO: S olakšanjem dočekujete kraj tjedna. Fokusirani ste na ciljeve, no pripazite na administrativne poslove. ZDRAVLJE&SAVJET: Ignoriranje umora moglo bi dovesti do iscrpljenosti. Prioritet neka bude san.

Vodenjak

LJUBAV: Skloni ste sanjarenju. Iskren razgovor pomoći će partneru da razumije vašu potrebu za prostorom, što će spriječiti nesporazume. POSAO: Kreativne ideje donose nove mogućnosti. Otvoreni ste za timski rad, no financijski ste na nuli. Ne odbacujte neobične prijedloge. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebna vam je fizička aktivnost, ali i mentalni odmor. Kratka šetnja će vam goditi.

Ribe

LJUBAV: Odnosi se blago poboljšavaju, no i dalje teško pronalazite prave riječi. Romantična gesta može popraviti komunikaciju s partnerom. POSAO: Intuicija vam pomaže prepoznati dobru priliku. Povežite se s mlađim suradnicima; njihove svježe ideje će vas nadahnuti. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate potrebu za mirom. Postavite granice kako ne biste preuzeli tuđi teret.