Horoskop za petak: Ovnovi će biti pod stresom, lavove čeka romantični susret kao iz filma

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Vaša energija lovca na prilike danas je na vrhuncu, a slučajan susret mogao bi vas zbližiti s osobom koju ste nekad voljeli. Tjelesna privlačnost mogla bi se ponovno probuditi, jača no ikad. Slobodnima se smiješi poznanstvo s Vodenjakom ili Vagom. Ako naučite cijeniti sebe, vaša privlačnost će se znatno povećati. POSAO: Novi, izazovan zadatak na poslu idealna je prilika da dokažete svoje sposobnosti i stvorite odskočnu dasku za napredak. Ne odbacujte neobične prijedloge jer se iza njih krije potencijal. Budite spremni na manje prekide u radnoj rutini i dajte si dovoljno vremena da se nosite s neočekivanim. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte stresne situacije. Vaša prirodna energija pomoći će vam da se brzo oporavite, ali budite pažljivi u ophođenju s drugima kako biste sačuvali unutarnji mir.

Bik

LJUBAV: Shvatit ćete da ne morate sve nositi sami. Povezanost s voljenom osobom jačat će kroz duboke razgovore o neuobičajenim temama. Ako ste slobodni, intenzivno ćete tragati za srodnom dušom, a ne za prolaznom avanturom. Smanjite očekivanja i dopustite da vas radost pronađe. POSAO: Najbolje rezultate postići ćete djelovanjem iz sjene te mirnim i staloženim pristupom. Vaši osobni projekti imaju golem potencijal za uspjeh. Dajte prednost kvalitetnom izvršavanju vlastitih zadataka umjesto preuzimanja previše tuđih obaveza, koje bi vas mogle iscrpiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Kiron, poznat kao "ranjeni iscjelitelj", danas ulazi u vaš znak, označavajući početak razdoblja suočavanja sa starim ranama. Prihvaćanje promjena ključ je vašeg unutarnjeg mira.

Blizanci

LJUBAV: Vaš šarm je pojačan, no danas će vas privući iskrenost, a ne površna igra. Slobodni Blizanci mogli bi započeti razgovor koji će potrajati do kasno u noć i otkriti neočekivanu dubinu. Sunce u vašem znaku daje vam dodatnu dozu magnetske privlačnosti. POSAO: Petak je za vas poput prometne željezničke stanice – susreti, vijesti i prilike dolaze iz različitih pravaca. Iako je vaša znatiželjna priroda vaša jača strana, pretjerana znatiželja danas bi vas mogla uvući u nepotrebne probleme. Ostanite fokusirani na ono što je važno. ZDRAVLJE&SAVJET: Poslijepodne iskoristite za odmor i punjenje baterija prije vikenda. Ne dopustite da vas užurbani tempo dana potpuno iscrpi.

Rak

LJUBAV: Otvorenost donosi bliskost u vašoj vezi. Slobodni Rakovi mogli bi osjetiti da ih netko razumije na razini na kojoj to nisu očekivali. Merkur u vašem znaku čini vas najosjetljivijim komunikatorom zodijaka, stoga iskoristite tu sposobnost za jačanje veza s dragim ljudima. POSAO: Danas ćete najviše cijeniti ljude uz koje ne morate glumiti snagu. Jedan mudar savjet mogao bi vam pomoći da riješite važnu poslovnu dilemu. Poslijepodne iskoristite za simbolično ili praktično pospremanje stvari koje već dugo čekaju na rješavanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na sebe jer je ovo blago nezgodan dan za vas. Moguće su manje nezgode, stoga razmislite prije nego što nešto kažete ili učinite. Ljetni solsticij se približava i osjećate kako ulazite u svoje najsnažnije razdoblje.

Lav

LJUBAV: Venera u vašem znaku donosi vam magnetsku privlačnost. Netko bi mogao napraviti korak koji dugo odgađa, a slobodni Lavovi mogli bi doživjeti susret koji djeluje poput scene iz romantičnog filma. Prijepodne pripada vama jer ćete biti primijećeni i cijenjeni gdje god se pojavite. POSAO: Petak vam donosi priliku da zablistate bez potrebe da se previše trudite biti u centru pažnje. Vaša prirodna energija i samopouzdanje privlače ljude i otvaraju vrata. Budite otvoreni za suradnju, ali zadržite svoj prepoznatljiv stil. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u pozitivnoj energiji koju vam donosi jutro. Doručak s nekim tko vam se sviđa uljepšat će vam ostatak dana i dati vam snagu za sve izazove.

Djevica

LJUBAV: Spontani trenutak danas vrijedi više od savršeno isplaniranog sastanka. Slobodne Djevice mogle bi upoznati nekoga dok obavljaju nešto sasvim svakodnevno. Moguće su manje trzavice u postojećim vezama, stoga budite strpljivi i izbjegavajte kritiziranje. POSAO: Život vam poručuje da ne morate sve držati pod kontrolom jer se najzanimljivije stvari događaju izvan plana. Mjesec poslijepodne ulazi u vaš znak, što vam donosi energiju za detalje i organizaciju. Iskoristite to za dovršavanje započetih poslova. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se pomalo nestrpljivo i sklono naglim odlukama. Pokušajte usporiti i ne donositi zaključke na prečac. Potreban vam je odmor više nego što mislite.

Vaga

LJUBAV: Vaša diplomatska priroda danas dolazi do izražaja, pomažući vam da riješite eventualne nesporazume s partnerom. Iskren i odan odnos vodi ka boljem razumijevanju i jačanju veze. Budite otvoreni za iskrene razgovore. POSAO: Vaš radni učinak bit će snažan, a zadatke ćete vjerojatno završiti na vrijeme, što će vam donijeti pohvale nadređenih. Strateško razmišljanje i emocionalna inteligencija ključni su za rješavanje poslovnih izazova. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje je dobro i održavat ćete visoku razinu energije. Dan je povoljan da uvidite tko su vam pravi prijatelji i podrška.

Škorpion

LJUBAV: Odnosi se produbljuju kroz povjerenje i iskrenost. Moguće je da ćete osjećati nagle promjene raspoloženja u ljubavi, no pazite da ne ostavite dojam površnosti. Vaša intuicija je snažna, dopustite joj da vas vodi. POSAO: Profesionalna postignuća su u centru pažnje, s prilikama za napredovanje i priznanje. Strateško razmišljanje i pažljivo promatranje bit će vam od velike koristi. Iskoristite prilike koje vam se nude. ZDRAVLJE I SAVJET: Zdravlje bi trebalo ostati pozitivno ako izbjegnete sagorijevanje i uspješno upravljate stresom na poslu. Slušajte svoje tijelo.

Strijelac

LJUBAV: Veze će imati koristi od zajedničkih ciljeva i smislenih razgovora. Nemojte trošiti previše vremena pokušavajući uvjeriti partnera u nešto bez jakih argumenata; radije se usredotočite na zajedničko razumijevanje. POSAO: Prilike za karijeru mogu se pojaviti kroz obrazovanje, putovanja ili mentorstvo. Ovo je dobro vrijeme da preispitate svoje planove i prilagodite se novim okolnostima koje se brzo mijenjaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Aktivnosti na otvorenom i optimizam poboljšat će vaše zdravlje. Moguće je značajno smanjenje simptoma neke dugotrajne bolesti.

Jarac

LJUBAV: Vašim vezama potrebni su strpljenje i razumijevanje. Duboki razgovori mogu otkriti vrijedne spoznaje o vama samima i drugima. Ne bojte se pokazati svoju ranjivu stranu. POSAO: Strateško planiranje je danas ključno. Morat ćete biti vrlo iskreni s nekim ljudima na poslu, što će vam donijeti olakšanje. Dugotrajna pravna bitka mogla bi se konačno zaključiti u vašu korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalna ravnoteža važna je za vaše zdravlje. Mogli biste biti pomalo zabrinuti zbog nekih zdravstvenih pitanja, ali ne dopustite da vas to previše optereti.

Vodenjak

LJUBAV: U zraku je snažna romantična energija, što ovo čini izvrsnim danom za predanost i rast u vezi. Ako ste slobodni, vaša kreativnost i originalnost privući će zanimljive osobe. POSAO: Uspjeh u karijeri doći će kroz timski rad, pregovore i zajedničke projekte. Vaša jedinstvena perspektiva pomoći će u rješavanju izazova na inovativan način. Otvoreni ste za nove ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Održavajte ravnotežu između posla i privatnog života. Male prilagodbe u vašoj dnevnoj rutini i zdravstvenim navikama mogu dovesti do dugoročnih poboljšanja.

Ribe

LJUBAV: U vezama će djela podrške biti korisnija od dramatičnih gesta. Pokažite partneru da vam je stalo kroz male, ali značajne stvari. Vaša empatija je danas na vrhuncu. POSAO: Izgledi za karijeru će se poboljšati jer učinkovito rješavate odgovornosti i prevladavate izazove. Dan potiče produktivnost, organizaciju i poboljšanja na radnom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je odlično vrijeme za početak nove fitness rutine ili usvajanje zdravijih navika. Vaša mašta je vrlo aktivna, što vam donosi bujicu ideja i ciljeva.