Horoskop za nedjelju: Ovnovi bi mogli uvrijediti partnera, a ribe trebaju vježbati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

Ljubav: Danas malo više pazite kako se ponašate prema voljenoj osobi jer bi neprimjerenim postupcima mogli izazvati uvrijeđenost. Posao: Ono što zamislite lako ćete izražavati i prezentirati. Mnogi će vas uvažiti i pitati o vašim idejama. Zdravlje&savjet: Prolazni nemiri u duši.

Bik

Ljubav: Dok ćete vi uživati u zagrljajima voljene osobe, jedan član obitelji iz koje potječete napravit će mali stres. Izdržite to. Posao: Ako u miru sagledate sve mogućnosti, vidjet ćete da možete bolje i više. Poradite na tome. Zdravlje&savjet: Ne zanosite se previše.

Blizanci

Ljubav: Još danas možete očekivati povećanu zahtjevnost od strane voljene osobe. Budite strpljivi i što mirniji. Posao: Ne trebate previše brinuti, jer će se neke stvari razvijati same od sebe. Na vama je samo da to slijedite. Zdravlje&savjet: Gimnasticirajte.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

Ljubav: Najbolje je da se malo distancirate i u miru pregrmite ove manje povoljne ljubavne dane. Posao: Vaši poslovi nastavit će se na najbolji mogući način. Danas analizirate i neke svoje zasluge. Zdravlje&savjet: Ne uzimajte stvari previše k srcu.

Lav

Ljubav: Danas su mogući ljubavni događaji na svakom koraku. Ako ste još sami, dobro otvorite oči. Posao: Možda ćete poželjeti nešto mijenjati ili prekinuti suradnju, ali prvo razmislite je li to uopće potrebno. Zdravlje&savjet: Budite prirodni.

Djevica

Ljubav: Neki će se opet zateći u iskušenju tajne ljubavne veze. Neće znati što učiniti i kako se postaviti. Treba pričekati. Posao: Premostit ćete svaki jaz uz pomoć lijepe riječi i strpljenja. Bit ćete skloni kompromisima. Zdravlje&savjet: Bit će ugodnih snova.

Vaga

Ljubav: Bez previše riječi vi ćete biti okrenuti onom pozitivnom i plemenitom u vašem odnosu, a ostalo ćete zanemariti. Posao: Suradnja s drugima razvijat će se dobro ako budete i dalje uspijevali razlučiti tko je tko u cijeloj priči. Zdravlje&savjet: Pređite s riječi na djela.

Škorpion

Ljubav: Bit ćete snažno povezani s voljenom osobom kroz razumijevanje i razmjenu osjećaja. Bit će vam lijepo. Posao: Važniji poslovi razvijaju se dobro, a na vama je da pažljivo prezentirate nešto novo. Budite taktični. Zdravlje&savjet: Budite otvoreni za sve.

Strijelac

Ljubav: Pokušate li objasniti nešto što je vama sasvim jasno, nećete uspjeti, jer druga strana mora biti otvorena za to. Dobro je i ovako. Posao: Mnogi će slijediti vaš primjer jer će prepoznati da ste se vi postavili najbolje i da znate što radite. Zdravlje&savjet: Izbjegnite ljude koji vole praviti scene.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jarac

Ljubav: Nježnost i privrženost bit će glavne odlike dana. Oni u vezama trudit će se svaki slobodan trenutak provesti s partnerom. Posao: Malim koracima moguće je ponekad napraviti veće pomake nego senzacijama i bukom. Vi to znate. Zdravlje&savjet: Odmorite se u prirodi.

Vodenjak

Ljubav: Osjetit ćete prolazni nemir koji će u vama isprovocirati dodatna pitanja, no brzo ćete naći odgovore. Posao: Ne vrijedi se zamarati onim što je prošlo. Uzmite to kao analizu i krenite naprijed. Put vam je otvoren. Zdravlje&savjet: Budite budni.

Ribe

Ljubav: Mnogi će danas sanjati o idealnoj ljubavi i tako sami sebe tješiti od onog što im se događa u realnosti. Nije loša metoda. Posao: Dobro ćete komunicirati i razmjenjivati ideje. Oni koji uče znat će spojiti znanje s kreativnošću. Zdravlje&savjet: Razgibajte se.