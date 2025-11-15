Kao s naslovnice: Savršeno usklađen par s neodoljivom modnom vibrom

Zagrebačke ulice ponovno su inspirirale fantastičnim i kreativnim outfitima, a među njima se posebno izdvojio ovaj par - kao pravi modni 'power couple' dana

Tipičnu jesenju zagrebačku špicu osvježilo je nekoliko posbeno uspješnih modnih izbora - među njima bio je i ovaj mladi par koji je privlačio poglede. Njihov look savršena je sinergija urbane nonšalancije i profinjene jednostavnosti.

Ona izgleda kao da je upravo došla iz svjetskih street-style kronika. Raskošni, teksturirani smeđi kaput od umjetnog krzna savršeno balansira rock i glam estetiku. Ispod krzna nazire se slojevita kombinacija – 'cozy' sivi pulover i klasična bijela košulja, spoj koji uvijek nosi onu profitnu dozu intelektualnog chica. Mini kožna suknja donosi urbanu energiju i naglašava duge linije siluete, dok crne čizme s ravnim potplatom daju cijelom stylingu dozu modnog autoriteta. Sunčane naočale su ovdje točka na “i” žene koja zna da je stav pola outfita.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

On, sa svojom elegantnom tamnoplavom kapom i minimalističkim stylingom, utjelovljuje mušku verziju 'elegancije bez truda'. Dugi kaput u klasičnoj krojenoj silueti potvrđuje istančan modni ukus mladog gospodina, dok jednostavne tamne traperice i casual čizme unose dozu svakodnevne ležernosti.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Zajedno oni su modni duo koji savršeno razumije ravnotežu – teksture, tonovi, proporcije, sve je na svom mjestu. Ovo nije samo outfit - ovo je modna vibra, energija dvoje ljudi koji se ne boje biti svoji, a pritom izgledaju kao da su s naslovnice. Zagrebačka špica ima svoj glamur, ali ovakvi parovi dižu ga jednu na sasvim novu razinu.