Bambi Awards 2025: Naomi kao morska sirena, Heidi kao kraljica zabave

Na povratku glamurozne dodjele njemačke nagrade Bambi u Grünwaldu, zvijezde su zasjale jednako snažno kao i sami kipići Bambija - među njima posebno su se istaknule Heidi Klum, Naomi Campbell,Cate Blanchett i legendarna Cher. Nakon kraće pauze, organizatori su istaknuli da se najveće europske medijske nagrade vraćaju u punom sjaju – a modni trenuci na crvenom tepihu to su svakako i potvrdili.

Večer je, između ostalog, obilježio trijumf legendarne Cher, dobitnice nagrade 'Legend' za dugogodišnji umjetnički i humanitarni doprinos. Nasmijana i blistava s prepoznatljivom zlatnom statuom u ruci, Cher je privlačila pažnju prisutnih svojim bezvremenskim šarmom.

Jedan od najkomentiranijih modnih trenutaka večeri pripao je Cate Blanchett, dobitnici nagrade u kategoriji 'Međunarodna glumica'. Zvijezda je zablistala u ljubičastoj haljini Stelle McCartney napravljene u potpunosti od biljnih materijala, s inovativnim 'lažnim perjem' – riječ je o ekološkoj alternativi koja spaja održivost i visoku modu. Holivudska diva još jednom je pokazala da stil i odgovornost mogu ići ruku pod ruku.

Naomi Campbell na crveni je tepih donijela dašak mitologije i morske fantazije u uskoj bijeloj haljini s raskošnim sirena-krojem, uz cvijet u kosi koji je njezin izgled pretvorio u viziju suvremene morske nimfe. Predala je nagradu svojoj kolegici, uvijek zabavnoj i nasmijanoj Heidi Klum, koja je potvrdila svoj status jedne od najutjecajnijih figura televizijske zabave. Naime, ovo je već treći kipić Bambija u kolekciji bivšeg supermodela.

Bambi Awards 2025 još jednom je dokazao: kad se spoje film, moda i umjetnost – nastaju trenuci koji ostaju u modnoj povijesti.