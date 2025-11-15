Black Friday stiže: Ove komade već sad možeš kupiti po sniženim cijenama

Približava se posljednji petak u studenom pa su mnogi brendovi već su započeli s ranim sniženjima. Upravo je sada idealan trenutak za pametnu kupnju, posebno kada je riječ o trendi komadima koji ne prelaze 20 eura

Black Friday odnosno ‘crni petak’ i ove godine obilježava kraj studenog, a pada na 28. studenoga, kada se tradicionalno otvaraju vrata najvećih sezonskih popusta. Iako je riječ o američkom običaju, Black Friday već dugo ima posebno mjesto i u domaćoj shopping kulturi. To je dan na koji se mnogi brendovi odlučuju na značajna sniženja, a kupci planiraju unaprijed kako bi ulovili komade koje su priželjkivali po znatno povoljnijim cijenama.

Ono što je već postalo trend jest da sniženja ne počinju tek na sam dan Black Fridayja. Brojni high street brendovi već su krenuli s različitim promocijama i ranijim popustima, nudeći odlične prilike za kupnju bez gužve i stresa. Primjerice, Sinsay nudi sniženje do 40 posto, a sjajnu ponudu sniženih komada već imaju i Reserved i Mohito. U ovom razdoblju posebno dolaze do izražaja pristupačni komadi, a ove sezone možeš pronaći mnoštvo stylish odjevnih dodataka, basic komada i trendi detalja koji ne prelaze cijenu od 20 eura.

U takvoj obilnoj ponudi, pametna kupovina ključ je zadovoljstva. Prije svega, dobro je unaprijed pripremiti listu stvari koje su ti potrebne, kako bi izbjegla impulzivnu kupnju. Uspoređivanje cijena i provjera kvalitete posebno su važni kada je riječ o komadima koji se čine povoljnima, ali možda neće dugo potrajati. Također, isplati se razmisliti o komadima koji će se lako uklopiti u postojeću garderobu i koji će se nositi više sezona.

S obzirom na bogatu ponudu i aktualne rane promocije, izdvojile smo favorite do 20 eura – komade koji su trendi, praktični i dostupni po odličnim cijenama.

Zara - 17,99 €

Zara, bluza - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Mohito, suknja - 13,99 €

Mohito, pulover - 19,99 €

Mohito, haljina - 17,99 €

Mohito, bluza - 17,99 €

Mohito, haljina - 17,99 €

Mohito, suknja - 19,99 €

Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Reserved, vesta - 19,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved, hlače - 19,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved, prsluk - 19,99 €

Reserved - 15,99 €

Reserved - 19,99 €

Sinsay, hlače - 12,99 €

Sinsay - 19,99 €