Horoskop za nedjelju: Rakovi će osjetiti tugu, vodenjaci budite suzdržani

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Pokušat ćete unijeti više strasti u svoju vezu. To će djelomično poboljšati vaš odnos, ali treba još poraditi na istom. POSAO: Razmatrat ćete nove financijske opcije ulaganja. Odluka o njima još neće biti kristalizirana. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na glavu.

Bik

LJUBAV: Uspjet ćete se dogovoriti oko većine stvari zahvaljujući razumnom pristupu obje strane. POSAO: Otvaraju vam se novi putevi i mogućnost suradnje sa stranim poslovnim partnerima. Analizirate mogućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomaknite svoje granice.

Blizanci

LJUBAV: Danas svakako izađite van jer je moguć susret za pamćenje, a neki bi se mogli i zaljubiti. POSAO: Zanimat će vas sve što je kreativno i što u sebi uključuje stvaranje. Ostali dio posla odrađivat ćete rutinski. ZDRAVLJE&SAVJET: Usredotočite se na pozitivno.

Rak

LJUBAV: Današnje ljubavne frustracije zanemarit ćete ako se posvetite poslu ili hobijima. Neki će se radije osamiti. POSAO: Od vas se očekuje i to s pravom. Možete se upustiti u veće planove i projekte bez bojazni da je to rizik. Ide vam. ZDRAVLJE&SAVJET: Melankolija.

Lav

LJUBAV: Obitelj iz koje potječete vjerojatno će od vas danas zahtijevati dodatni angažman, pa će voljena osoba ostati u drugom planu. KARIJERA: Ako se pitate zašto vam manipulatori rade iza leđa, potrošit ćete suvišnu energiju. Znate tko su oni i zanemarite ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Napredujete u svakom pogledu.

Djevica

LJUBAV: Sigurnost i uvjerenost u svoje ideje bit će vaša glavna ideja vodilja u ljubavnim osvajanjima. POSAO: Posao ćete danas odrađivati s lakoćom, a nakon određenih sati na radnom mjestu, požurit ćete na neku zabavu s velikom radošću. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Vaga

LJUBAV: I danas je sjajan dan za druženja i zbližavanja. Odvojite dio slobodnog vremena i pođite među ljude. POSAO: Ništa vam neće biti teško kad se o poslu radi. Nećete dvojiti ako treba podmetnuti leđa. ZDRAVLJE&SAVJET: Jačate iz dana u dan.

Škorpion

LJUBAV: Za one koji još traže srodnu dušu postoji velika vjerojatnost da je ovih dana prepoznaju na poslu. POSAO: Na radnom mjestu bit će vam ugodno, a radit ćete s užitkom. Vaša karijera razvija se dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimate se za kozmetiku.

Strijelac

LJUBAV: Izgledat će kao da jednu osobu konzumirate za doručak, a drugu za večeru. Odlučite se već jednom. POSAO: Ljudi nisu lutke za vaše igrarije. Kolege bi vam mogli zamjeriti što se prema njima odnosite kao da su igračke. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte manipulirati drugima.

Jarac

LJUBAV: Većina će imati potrebu zavući se u kuću i tu se potpuno opustiti. Ako ste u paru, dobro je, a ako ste sami, bar nekog nazovite. POSAO: Vjerojatna je kućna inventura ili pospremanje stana, a dok ste na radnom mjestu, zijevat ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Pravilno dišite.

Vodenjak

LJUBAV: Mnogi susreti izmamit će osmijeh na vaše lice. Ljudi su vam skloni, a vi sami rado ćete izaći. POSAO: U fazi ste kad vam je najljepše ne raditi. Ipak, ono što se mora, mora se, pa tome tako i pristupite. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite zreli i suzdržani.

Ribe

LJUBAV: Ljubavna nezadovoljstva danas ćete uspješno kompenzirati kroz druga područja života. POSAO: Pred vama je vrlo poticajan dan za svaki posao. Što god poduzeli, razvijat će se iznad vaših očekivanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjelesno ste odlično, emotivno prazni.