Inspirirana posebnim godišnjim dobom: Savršena imena za jesenske bebe

Kreativni roditelji često se odlučuju dati djetetu jedinstvena imena s jakim značenjima. Kako bi ti barem malo olakšali potragu, pronašle smo 11 divnih imena inspirirana jesenskim bojama i prirodnim ljepotama

Jesen je prekrasno godišnje doba koje je ispunjeno lijepim smeđim nijansama i u kojoj je šuštanje lišća najljepši zvuk. Ako si trudna, ovo je pravo vrijeme da uživaš u ugodnim temperaturama, slušaš šum kiše i opuštaš oči u pogledu na predivan spektar boja koje stvara ovo magično godišnje doba.

Sigurno nema osobe koja te nije pitala 'kako će se beba zvati?', a ti i dalje razmišljaš koje ima odabrati svom jesenskom čudu. Kreativni roditelji često se odlučuju dati djetetu jedinstvena imena s jakim značenjima. Kako bi ti barem malo olakšali potragu, pronašli smo 11 divnih imena inspirirana jesenskim bojama i prirodnim ljepotama ovoggodišnjeg doba. Možda baš pronađeš savršeno jesensko ime za svog dječaka ili djevojčicu.

Amber

Amber je žensko ime arapskog podrijetla, a na nepalskom jeziku znači nebo. Drugo značenje ovog krasnog imena je jantar, odnosno fosilizirana smola drveta koja se koristi u izradi nakita. Jantar je žute boje, a upravo je to boja koja prevladava u jesenskom spektru.

Alma

Ovo prekrasno ime za djevojčice na turskom znači jabuka, a upravo je ova voćka jedan od glavnih simbola jeseni jer tada započinje njihova sezona. Alma je relativno rijetko ime s prizvukom nježnosti, ali i energičnosti.

Pexels

Dalija

Ime koje porijeklo vuče u istoimenom cvijetu 'Dalija' (Georgina) koje je poznato kao kraljica jesenskih cvjetova. Pregršt boja koje krase ove cvjetove uveseljavat će jesenske dane sve do vrlo niskih temperatura i prvih mrazova.

Dunja

Dunja na ormaru najbolje opisuje jesen u kući. Ova mirisna biljka dozrijeva u jesen i nostalgično nas svojim mirisom vraća u bakinu kuću. Vrlo je ljekovita te se naziva i voćkom plodnosti. Opjevao ju je i Oliver Dragojević u nježnoj, romantičnoj pjesmi 'Jesen stiže Dunjo moja'.

Jasenka/Jasen

Staro slavensko ime nastalo od imenice jasen, kako se naziva istoimeno drvo. Jasen je elegantan, elastičan, vrlo visok i jak. Slavenska imena često su izvedena iz drveća jer su naši preci vjerovali da se u stablima nastanjuju duše pokojnika koje ih štite.

Pexels

Sienna

Sienna je ime koje je ujedno i naziv za specifičnu zagasitu zemljano narančastu nijansu zbog čega je pravo jesensko ime jer podsjeća na sve boje lišća koje pokriva jesensko tlo. Uz to Sienna je grad u Italiji koji slovi za jedan od najromantičnijih gradova.

Pexels

Rubi

Rubi je ime nastalo od najdragocjenijeg dragog kamena rubina koji se naziva i kraljem svih dragulja. Njegova duboka magična crvena boja predstavlja snažne emocije, snagu života i strast te je prekrasna asocijacija na jesenski spektar crvenkastih tonova kojima obiluje priroda u ovom godišnjem dobu.

Tereza

Jedno od značenja ovog ime je 'žetva' što mu da je lijepu poveznicu s jeseni. Ovo nekad vrlo popularno ime moderni roditelji sve češće biraju za svoje djevojčice. Porijeklo vuče iz Španjolske i Portugala a prema nekim tumačenjima značenje ima u grčkoj riječi 'therzio' što znači ona koja pomaže u žetvi ili borbi.

Adam

Prekrasno muško ime za koje se misli da je nastalo od hebrejskog 'Adam' što znači crven ili od riječi 'adamah' što znači crvena zemlja, a takvo je upravo šumsko tlo u jesen kada ga prekrije crvenkasto lišće okolnog drveća. U Bibliji, Adam je prvi čovjek na zemlji.

Aki

Ovo prekrasno kratko ime na japanskom jeziku znači jesen a jedno je od imena koja se mogu dati i djevojčicama i dječacima. Na hebrejskom Aki znači Bog podiže.

Pexels

Aster (Zvjezdan)

Aster je ukrasna biljka koja ima prekrasan cvat u jesenskim mjesecima. Odlično podnosi niske jesenske temperature i mraz. Jedno je od najljepših jesenskih cvijeća i smatra se cvijetom mjeseca rujna. Značenje ovog uniseks imena korijen vuče iz grčke riječi koja znači 'zvijezda'.

Pexels

Grgur

Grguri slave imendan 3. rujna, na samom početku prvog jesenskog mjeseca, a značenje ovog imena seže u staru Grčku. Grgur je ime jake zvučnosti, obdareno je jakom energijom, ponosom i aktivnošću.