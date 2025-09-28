Recept za sočne zapečene palačinke punjene sirom i špinatom

Ovaj bezmesni ručak ili večera bit će pravi hit na stolu, a uz par jednostavnih koraka, možeš uživati u zdravom i ukusnom jelu

Palačinke su uvijek odličan izbor za brz i ukusan obrok, a uz malo kreativnosti, mogu postati pravi kulinarski užitak. Zapečene palačinke sa skutom i špinatom savršen su način kako iskoristiti palačinke i pretvoriti ih u složeniji, ali jednostavan obrok. Ovaj recept nudi savršenu kombinaciju bogatog okusa špinata, kremaste skute i nježnog tijesta palačinki. Ovaj bezmesni ručak ili večera bit će pravi hit na stolu, a uz par jednostavnih koraka, možeš uživati u zdravom i ukusnom jelu. Priprema ovog jela nije komplicirana i ne zahtijeva puno vremena.

Sastojci:

4 palačinke

2 žlice maslinovog ulja

4 češnja češnjaka

200 g svježeg špinata (možeš koristiti i zamrznuti)

350 g pasirane rajčice

250 g pasirane skute

150 g mozzarelle

25 g naribanog tvrdog sira

Sol i mljeveni papar po ukusu

Muškatni oraščić

Priprema:

Prvo, zagrij pećnicu na 200°C. Češnjak oguli i sitno nasjeckaj, a špinat operi, osuši i grubo nasjeckaj. U tavu ulij maslinovo ulje i na njemu kratko poprži polovicu češnjaka. Dodaj pasiranu rajčicu, promiješaj i kuhaj 10 minuta. Na kraju začini solju i paprom, te makni s vatre.

U drugoj tavi ulij maslinovo ulje i poprži ostatak češnjaka. Dodaj špinat i pirjaj 5 minuta dok ne omekša. U velikoj zdjeli pomiješaj skutu i dinstani špinat, te sve začini solju, paprom i muškatnim oraščićem.

Rajčicu s umakom prelij u ovalnu posudu za pečenje (dimenzije 30 x 20 cm) ili odgovarajuću okruglu posudu. Svaku palačinku premaži četvrtinom smjese od skute, zamotaj je i nareži na šest koluta. Poredaj ih uspravno u posudu za pečenje. Na vrh rasporedi komadiće mozzarelle i pospi naribanim tvrdim sirom.

Jelo peci u prethodno zagrijanoj pećnici 20 minuta, a prije posluživanja ostavi da odstoji 10 minuta. Posluži uz svježu salatu, piše Okusno.je.