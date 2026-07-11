Horoskop za nedjelju: Ribe će uživati u nježnosti, blizanci trebaju predah

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: U komunikaciji s partnerom mogući su nesporazumi pa je važno biti strpljiv. Slobodni bi mogli započeti dopisivanje s osobom koja ih privlači svojom izravnošću. POSAO: Poslovni izazovi zahtijevat će puni angažman. Osjetit ćete potrebu završiti zaostale obaveze, no konačne odluke ostavite za sutra. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno energije, ali usporite ritam. Pripazite na napetost u ramenima i vratu, a dan iskoristite za laganu šetnju.

Bik

LJUBAV: Vikend donosi osjećaj sigurnosti i topline u emotivnim odnosima. Moguće je ponovno povezivanje s partnerom kroz male znakove pažnje. POSAO: Fokusirani ste na svoje ciljeve, a strpljenje se isplati. Izbjegavajte veće financijske transakcije danas; umjesto toga, planirajte i istražujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglašena je potreba za usporavanjem. Moguća je napetost u vratu, pa bi masaža bila korisna. Izbjegavajte tešku hranu.

Blizanci

LJUBAV: Emocije se pokreću kroz iskrene razgovore. Privlačnost raste kroz mentalnu povezanost, a kratak izlet s partnerom donijet će osvježenje. POSAO: Ideje se brzo razvijaju, a informacije koje primate mogu biti ključne. Zapišite sve uvide, ali s konkretnom akcijom pričekajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš um traži predah. Višak mentalne energije može utjecati na san, pa će vam šetnja pored vode pomoći da pronađete mir.

Rak

LJUBAV: Ovo je vaš dan za emocionalne uvide. Potreba za bliskošću je na vrhuncu, a iskren razgovor može riješiti stare nedoumice. POSAO: Zvijezde vam donose promjenu perspektive. Vaša emocionalna inteligencija danas je najveća prednost. Intuicija vam govori kojim putem krenuti. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljiv probavni sustav traži laganiju prehranu. Boravak pored vode pomoći će vam da se "očistite" od negativne energije.

Lav

LJUBAV: Vaša privlačnost i karizma dolaze do izražaja. Vikend može biti vrlo romantičan, no danas se povucite i dopustite da se odluke dogode bez publike. POSAO: Ambicije se bude i pojavljuju se nove ideje. Ipak, suzdržite se od pokretanja velikih projekata; današnji dan iskoristite za planiranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Razina energije vam raste, ali pronađite pravi ritam. Pripazite na držanje i moguće bolove u leđima.

Djevica

LJUBAV: Emotivna slika postaje jasnija i dolazite do važnih uvida. Povezanost se gradi kroz iskrenost i male, ali značajne geste. POSAO: Vaša analitičnost dolazi do izražaja. Moguće je da ćete pronaći rješenje za problem koji vas je dugo mučio. ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vam svijest o važnosti ravnoteže. Mentalni umor može uzrokovati nesanicu, pa izbjegavajte ekrane prije spavanja.

Vaga

LJUBAV: Vikend donosi romantične trenutke i potrebu za emocionalnom ravnotežom. Samce čeka novo poznanstvo, no važno je ne idealizirati drugu osobu. POSAO: Suradnje i kontakti imaju važnu ulogu. Vaša diplomacija donosi prednost, ali izbjegavajte sklapanje čvrstih dogovora. ZDRAVLJE&SAVJET: Unutarnji mir ključan je za vaš osjećaj energije. Pijte dovoljno tekućine, a topla kupka može vas osloboditi napetosti.

Škorpion

LJUBAV: Duboke emocije izlaze na površinu. Vikend donosi intenzivne trenutke, a vaši odnosi mogli bi proći kroz fazu transformacije. POSAO: Pojavljuju se prilike za promjenu smjera. Vaš instinkt je izoštren i pomaže vam u prepoznavanju pravih prilika, čak i ako nije vrijeme za djelovanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Obnova energije dolazi kroz emocionalno čišćenje. Intenzivniji trening pomoći će vam da izbacite stres, a kvalitetan san je nužan.

Strijelac

LJUBAV: Moguće je da ćete morati preuzeti više obiteljskih obaveza. Iskoristite dan za povezivanje s ukućanima na dubljoj razini. POSAO: Talentirani ste i dobro ćete se nositi s pritiscima. Danas je dan za razmišljanje o širenju znanja, možda kroz neki novi tečaj ili putovanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se osjećate, no pripazite na zglobove. Lagana šetnja prirodom godit će i vašem tijelu i duhu.

Jarac

LJUBAV: Dan donosi ozbiljnije emotivne spoznaje i jačanje osjećaja sigurnosti. Razgovori mogu postaviti temelje za zajedničku budućnost. POSAO: Postavljate temelje za buduće uspjehe. Strpljenje i odgovornost donose vidljive rezultate u vidu jasnog plana. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreba za odmorom je izraženija. Dopustite si dan za opuštanje bez osjećaja krivnje; to je ulaganje u budućnost.

Vodenjak

LJUBAV: Neobični susreti i neočekivani razgovori mogu obilježiti vaš dan. Povezanost nastaje kroz razumijevanje i zajedničke ideje. POSAO: Vaše kreativne zamisli dolaze u prvi plan. Originalnost postaje vaša najveća prednost, stoga zapišite ideje koje vam se jave. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna energija je snažna, ali potrebni su vam trenuci tišine. Odmak od tehnologije donijet će vam obnovu.

Ribe

LJUBAV: Emotivna dubina dolazi do izražaja. Vikend donosi nježnost, razumijevanje i osjećaj istinske povezanosti s voljenom osobom. POSAO: Kreativnost i intuicija postaju važni pokretači. Moguće je da ćete pronaći inspiraciju na najneočekivanijim mjestima. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećaj unutarnjeg mira donosi vam obnovu energije. Vašem organizmu potrebna je lakša hrana i dovoljno tekućine.

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