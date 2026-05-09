Horoskop za nedjelju: Ovnovi će biti impulzivni, blizanci su puni energije

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Moguće su impulzivne reakcije pa pazite što govorite. Nema potrebe ponavljati priču koja ne ostavlja pozitivan dojam. Vrijeme je za iskren razgovor. POSAO: Fokusirajte se na odmor, a ne na nove odgovornosti. Jutro iskoristite za neformalne kontakte, a poslijepodne za punjenje baterija. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je odmor. U večernjim satima priuštite si opuštajuće druženje koje će vam popraviti raspoloženje.

Bik

LJUBAV: Skladan i opušten dan za vaš ljubavni život. Toplina i bliskost dolaze prirodno, bez napora. Susret s jednom osobom donosi vam veliko zadovoljstvo. POSAO: Nedjelja je idealna za razmišljanje o karijeri i dugoročnim planovima. Dobre ideje koje se pojave uz jutarnju kavu vrijedi zabilježiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se izvrsno. Sačuvajte prisebnost duha i uživajte u boravku u prirodi.

Blizanci

LJUBAV: Vaš šarm dolazi do izražaja. Privlačni ste bez puno truda, a slobodnima se smiješi neočekivano poznanstvo poslijepodne. Flert i poruke obilježit će dan. POSAO: Inspiracija za nova znanja i širenje vidika je naglašena. Razmišljajte o koracima koji mogu promijeniti vaš profesionalni imidž. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije, ali pazite da je ne rasipate. Potrebno vam je više kretanja.

Rak

LJUBAV: Emocije su vas preplavile. Jutro je pogodno za duboke i iskrene razgovore s partnerom. Umjesto da analizirate tuđe mane, usredotočite se na sebe. POSAO: Pokušavate impresionirati okolinu, no nemojte se vraćati na stare greške. Mogući su važni uvidi vezani uz financije. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša intuicija je snažna. Pripazite na osjetljiv želudac i priuštite si odmor.

Lav

LJUBAV: Strasti su naglašene. U razgovoru s bliskom osobom postupite po svojoj savjesti i izbjegavajte nepromišljene izjave. Privlačite pažnju gdje god se pojavite. POSAO: Nedjelja nije posvećena poslu. Imate dobre ideje, ali nedostaju vam informacije, stoga izbjegavajte ishitrene odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije. Višak izbacite kroz sportsku aktivnost. Priuštite si više vitamina i tekućine.

Djevica

LJUBAV: Večer donosi toplinu i priliku za lijep razgovor s partnerom. Romantično raspoloženje dolazi spontano. Slobodne bi mogla ugodno iznenaditi nečija pažnja. POSAO: Jutro iskoristite za rješavanje sitnih zadataka i pripremu za tjedan. Produktivnost je dobra, no nema potrebe za žurbom. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrudite se poboljšati koncentraciju. Poslijepodne i večer rezervirajte za odmor.

Vaga

LJUBAV: Jutro je jedan od najljepših ljubavnih trenutaka ovog tjedna. Ipak, skloni ste promjenama raspoloženja pa vam je potrebna partnerova podrška. POSAO: Kreativna energija je izražena ujutro. Izbjegavajte pretjerano eksponiranje i razgovore o rizičnim poslovnim temama. ZDRAVLJE&SAVJET: Usredotočite misli u pozitivnom smjeru. Poslijepodne posvetite odmoru i regeneraciji.

Škorpion

LJUBAV: Provedite jutro u toplini doma. Večer donosi uzbudljiviji ton i romantiku. Slobodne bi mogla iznenaditi poruka krajem dana. Intuicija vam govori kome vjerovati. POSAO: Dan je za dom i obitelj. Ako ste u osjetljivoj fazi, prepustite složenije zadatke drugima i izbjegavajte sukobe. ZDRAVLJE&SAVJET: Akumulirajte pozitivnu energiju. Nedjelja je vaš dan za punjenje baterija i opuštanje.

Strijelac

LJUBAV: Dan je idealan za spontana događanja. Kratko putovanje ili šetnja s partnerom bili bi savršen izbor. Večer je mirna i obiteljska. POSAO: Jutro je aktivno i komunikativno, mogli biste završiti neke odgođene dogovore, poslijepodne se energija smiruje. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se izvrsno. Unesite dobro raspoloženje gdje god se pojavite. Potrebno vam je više svježeg zraka.

Jarac

LJUBAV: Miran i stabilan dan u ljubavi, ispunjen toplinom. Partner od vas očekuje konkretnije poteze. Budite maštoviti. POSAO: Ostavite obaveze po strani. Jutro je pogodno za pregled financija i planiranje budžeta za idući tjedan. Držite se provjerenih metoda. ZDRAVLJE&SAVJET: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Organizirajte druženje kod kuće i uživajte.

Vodenjak

LJUBAV: Privlačni ste i autentični. Slobodni imaju potencijal za jutarnje poznanstvo. Neočekivana poruka vraća vam osmijeh na lice. POSAO: Jutro donosi jasnoću razmišljanju. Napravite listu prioriteta i ne opterećujte se stvarima koje ne možete promijeniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Poštedite se napornih situacija. Raspoloženje vam može biti promjenjivo.

Ribe

LJUBAV: Emocije su danas posebno naglašene. Večer donosi pravi trenutak za iskreno otvaranje partneru. Slobodnima se smiješi susret koji ostavlja snažan dojam. POSAO: Jutro je za tišinu i introspekciju. Intuicija vam je moćna i pomaže vam donijeti dobru odluku. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je mir. Nema razloga za zabrinutost. Iskoristite dan za otpuštanje mentalnih blokada.

