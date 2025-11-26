403 Forbidden

ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za četvrtak: Djevice čekaju problemi s kolegama, ovnovi pobjeđuju probleme

Žena.hr
26. studenoga 2025.
Horoskop za četvrtak: Djevice čekaju problemi s kolegama, ovnovi pobjeđuju probleme
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Pred vama je dan u kome ćete imati posebna nadahnuća za ljubav i za svoje ideale u osobnim odnosima. POSAO: Povedite se za svojim znanjem i kreativnim idejama. Neće vas iznevjeriti, nego izvesti na pravi put. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete brige.

Bik

LJUBAV: Vaša ljubavna veza lijepo će napredovati unatoč vašem povremenom nestrpljenju. Okolnosti će vam pomoći. POSAO: Polako izlazi na vidjelo da ste vi u nekim pitanima stručniji od vaših nadređenih. Nemojte si zbog toga umisliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

 

Blizanci

LJUBAV: Ne hvalite se nečim čega nema i što se nikad nije dogodilo. Prihvatite ovo siromašno ljubavno vrijeme kao prolazno. POSAO: Protekcije koje možda očekujete vjerojatno će se izjaloviti. Treba se osloniti na vlastito znanje i trud. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na svoj jelovnik.

Rak

LJUBAV: U popodnevnim satima mogli biste pokazati zavidnu razinu konfuzije ili pretjerivanja u konzumacijama pića dok ste u društvu. Pazite. POSAO: Opet nećete biti sigurni što želite. Petljat ćete, doduše i uspješno, ali nedostajat će dosljednosti i perfekcionizma u radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Saberite se u miru.

Lav

LJUBAV: Ako ste još sami, danas svakako izađite među ljude jer su mogući prelijepi susreti puni iskrenih emocija. POSAO: Bez obzira na mala podrivanja tipa stresa, danas ćete sve izazove rješavati s lakoćom, a u tome ćete i uživati. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Djevica

LJUBAV: U ljubavnim pitanima vi nemate većih briga. Oni u paru uživaju, a samci imaju petlje za udvaranja. Uspješni su. POSAO: Uslijedit će prolazne peripetije s kolegama od kojih će neki morati na bolovanje ili će izostati zbog bitnog razloga. Snaći ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se virusa.

Vaga

LJUBAV: Izgledan je vrlo ugodan i emotivan susret s prijateljima ili vama dragim ljudima. Veza vam se razvija dobro. POSAO: Bez obzira na to što i dalje trpite male stresove od nadređenih, danas ćete čak biti i protežirani. Kontradiktorno je, ali istinito. ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte.

Škorpion

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijaju se povoljno po vas. Nemojte previše analizirati ni zahtijevati, dobro je i ovako. POSAO: Svoje ideje prezentirat ćete oprezno, poučeni prijašnjim iskustvima. Ipak, možete biti malo smjeliji. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite dosljedni sebi.

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete biti sretni u svom domu. Ako ste u paru, posvetit ćete se kućnim hobijima. Ako ste sami, nećete izlaziti. POSAO: Posao koji još niste dovršili danas biste mogli privesti kraju na vrlo inspirativan i ugodan način. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte kolače.

Jarac

LJUBAV: Iz udobnosti svog doma danas ćete izaći na sunce i svojim društvom počastiti drage vam osobe. POSAO: I malim koracima možete stići do cilja. Ne treba vam senzacije. Možda vam je to manje atraktivno, ali jednako je učinkovito. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Vodenjak

LJUBAV: Sve što bi na bilo koji način moglo utjecati na vaš ljubavni i emotivni život danas vam neće ići na ruku. Strpite se. POSAO: Izgledat će vam da imate vrlo ugodnu poziciju, ali nju treba i opravdati profesionalnim radom. ZDRAVLJE&SAVJET: Neujednačenost u navikama.

Ribe

LJUBAV: Poslužit ćete se laskavim rječnikom kako bi osvojili nečije srce. Jednim djelom ćete uspjeti. POSAO: Na poslovnom putovanju mogli biste doživjeti iznimno lijepo iskustvo. Uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. ZDRAVLJE&SAVJET: Na analizirajte previše.

