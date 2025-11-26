Festive look: Tri glamurozne manikure koje će obilježiti nadolazeće blagdane

Donosimo tri looka koja će sigurno obilježiti nadolazeće blagdane – savršena za svečane večere, božićne partyje, ali i svakodnevne kombinacije koje trebaju malo luksuza

Blagdanska sezona idealno je vrijeme za malo više sjaja, odvažnije boje i detalje koji podižu svaki outfit. Ove godine u fokusu su manikure koje kombiniraju eleganciju i blagdanski glam, bez pretjerivanja. Donosimo tri looka koja će sigurno obilježiti nadolazeće blagdane – savršena za svečane večere, božićne partyje, ali i svakodnevne kombinacije koje trebaju malo luksuza.

Chrome i crveno

Kromirani nokti posljednjih su sezona doživjeli pravi boom, a ni ove godine ne silaze s trona. U blagdansko vrijeme prednost dajemo crvenoj – jednoj od klasičnih božićnih nijansi – koja u spoju s metalik efektom izgleda izrazito upečatljivo i svečano.

Šljokice i french

Francuska manikura bezvremenski je favorit, a tijekom blagdana dobiva svoju sjajniju, razigraniju verziju. Svjetlucavi vrhovi noktiju donose osvježenje u odnosu na klasičnu izvedbu, ali i dalje zadržavaju dozu suptilne elegancije. Idealno rješenje za minimalistice koje žele tek mali, ali efektan blagdanski pomak.

Predivna zelena

Zelena je jedna od tipičnih božićnih boja, no kada je riječ o manikuri, često ostaje neopravdano u drugom planu. Tamnozeleni lak izgleda vrlo sofisticirano na svim oblicima i duljinama noktiju, a pritom djeluje kao pomalo neočekivan, ali iznimno chic izbor.