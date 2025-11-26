Marina Marija Hipp: Knjiga o čudu susreta razuma i osjećaja

Na ovogodišnjem Interliberu predstavljena je druga po redu knjiga poduzetnice i spisateljice Marije Marine Hipp: 'Čarolija razuma i osjećaja/Um od patnika do pobjednika'

Promocija je okupila sam vrh hrvatskog poduzetništva kao i brojne članove akademske zajednice i novinare koji su podržali spisateljicu, njen put prema istini, njenu hrabrost da stvari nazove pravim imenom bez fige u džepu, bez lažne skromnosti i sa punim povjerenjem da je moguće postati najbolja verzija sebe kao jedini odgovor svima onima koju su odabrali put sumnje, podcjenjivanja i „hejtanja“. Promociju je moderirala prof. hrvatskog jezika i književnosti Ana Abičić, prisutnima se obratila i Blaženka Miškić, doktorica medicinskih znanosti. Preko stotinu uzvanika uživalo je inspirativnom i emotivnom razgovoru sa spisateljicom i poduzetnicom Marinom Marijom Hipp koja nastavlja svoje sretno putovanje u smjeru istine, ljudskosti i nove knjige koja je već u pripremi!

"Čarolije razuma i osjećaja/Um od patnika do pobjednika" knjiga je koja ne obećava čudo, jer čuda, kada se dogode, nikada ne dolaze izvana. Ona nastaju u trenutku kada sebi dopustimo da stvari vidimo onakvima kakve jesu, bez straha da će nas istina slomiti. Marina Marija Hipp ovdje piše o tom prostoru u kojem se razum i osjećaj dotiču, sudaraju, izbjegavaju i naposljetku pronalaze zajednički jezik.

Vladimira Spindle

Autorica s nježnom upornošću razotkriva kako u nama žive strahovi koje nismo imenovali, sumnje koje smo naslijedili i obrasci koji su se u nama zadržali mnogo dulje nego što im dugujemo. Ne nudi brze odgovore. Ne pokušava uvjeriti. Umjesto toga, pruža mogućnost da zastanemo i u miru prepoznamo vlastiti glas. Onaj koji često zanijemi pred tuđim sigurnostima, normama, pravilima kako se treba. Marina je svoju knjigu predstavila kao podršku osobnom razvoju ali i kao spoj duhovnosti, znanosti i umjetnosti koje su nepravedno razdvojene. Osvrće se i na radove od najvećih svjetskih znanstvenika i umjetnika i potiče čitatelja da ih pogleda nekim novim, širom otvorenim očima.

Ovo je knjiga koja čitatelja poziva da misli vlastitom glavom, da se ne plaši preispitivati uvjerenja koja su možda jednom bila korisna, ali su s vremenom postala uteg. Kroz jasno i toplo pisanje podsjeća da se razum može izraziti bez tvrdokornosti, a osjećaj bez preplavljenosti. I da jedno bez drugoga ne vodi nikamo osim u nesporazum sa sobom.

Ovo je knjiga za one koji su se umorili od moranja i trebanja; za one koji žele živjeti punije, jasnije, prisutnije; za one koji su spremni biti nježni prema sebi dok rastu. Za čitatelje koji znaju da se promjena ne događa na zapovijed, nego onda kada joj napravimo prostor. Za one je koji biraju svjesnost umjesto navike, blizinu umjesto predstave, odgovornost umjesto alibija.

Marinini čitatelji znaju da se ova knjiga ne čita brzo. Ne završava se. Uz nju se ostaje, kao uz svjedoka koji zna da ponekad samo trebamo nekoga tko će reći da može biti lakše, ali tek kada se prestane siliti da tako bude. A kada knjigu zatvorimo, ostaje osjećaj da nam je netko vratio povjerenje u vlastiti kompas. To nije obećanje spasenja. To je skromnija i poštenija gesta: podsjetnik da se životi popravljaju rečenicu po rečenicu, dan po dan, izbor po izbor.