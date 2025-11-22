Zagrepčanke prkose hladnoći: Pogledajte zimske outfite koji su zapalili špicu!

Zagrebačka špica i ove je zime postala modna pista na otvorenom. Unatoč minusima i snijegu, prolaznice odvažno biraju upečatljive kapute, krznene detalje i trendi čizme koje privlače poglede na svakom koraku. Najbolji zimski lookovi kombiniraju toplinu i stil — od oversized šalova do elegantnih dugih kaputa. Street style u Zagrebu jasno poručuje: hladnoća nije izgovor, već prilika za još kreativniji outfit. Što je temperatura niža, to su kombinacije bolje, a atmosfera na špici uvijek vesela.