Zimske šetnje i minusi: Kako ugrijati i zaštititi psa tijekom hladnih dana

Zima sa sobom donosi posebnu čaroliju – snježni pokrivač, svjež zrak i mirne ulice. No, za vlasnike pasa, ovo godišnje doba predstavlja i logistički izazov. Dok neke pasmine, poput sibirskih haskija ili bernskih planinskih pasa, jedva čekaju niske temperature zahvaljujući svojoj dvostrukoj dlaci, mnogi drugi psi nisu biološki opremljeni za minuse. Kiša, snijeg, led i sol na cestama mogu pretvoriti uobičajenu šetnju u neugodno, pa čak i opasno iskustvo za vašeg ljubimca.

Bez obzira na vremenske uvjete, fizička aktivnost i obavljanje nužde ne mogu se odgoditi do proljeća. Stoga je ključno znati kako pravilno pripremiti psa za izlazak, prepoznati kada mu je hladno i kako ga zaštititi od specifičnih zimskih opasnosti.

Koji psi trebaju dodatnu zaštitu?

Nisu svi psi jednako osjetljivi na hladnoću. Generalno pravilo glasi: ako je vama hladno bez jakne, vjerojatno je hladno i vašem psu. Ipak, postoje skupine koje su posebno rizične i zahtijevaju dodatnu pažnju:

Kratkodlaki psi i psi bez poddlake: Pasmine poput dobermana, vižli, boksera, hrtova ili francuskih buldoga nemaju prirodnu izolaciju koja bi zadržala tjelesnu toplinu.

Male i patuljaste pasmine: Čivave, jorkširski terijeri i jazavčari imaju veliku površinu tijela u odnosu na svoju masu, zbog čega brže gube toplinu. Također, njihova tijela su bliže hladnom tlu i snijegu.

Štenci i seniori: Mladi psi još nemaju razvijenu termoregulaciju, dok stariji psi često pate od kroničnih bolesti poput artritisa, koje se pogoršavaju na hladnoći.

Mršavi psi: Psi s niskim postotkom tjelesne masti nemaju zalihe energije potrebne za zagrijavanje tijela u ekstremnim uvjetima.

Pexels

Odjeća kao nužnost, a ne modni dodatak

Iako se odijevanje pasa ponekad smatra pretjerivanjem, zimi je to za mnoge pasmine zdravstvena potreba. Kvalitetna jakna ili kaputić mogu spriječiti hipotermiju i omogućiti psu da uživa u šetnji umjesto da drhti od nelagode.

Pri odabiru odjeće, ključna je funkcionalnost. Za suhe i hladne dane, pleteni džemperi mogu biti dovoljni za kratke izlaske. Međutim, ako pada kiša ili snijeg, vuna i pamuk mogu postati kontraproduktivni – kada se namoče, hlade tijelo psa. U takvim uvjetima, vodootporna i vjetrootporna kabanica s toplom podstavom (poput flisa) najbolji je izbor.

Odjeća mora pristajati savršeno. Ne smije ograničavati kretanje, ali mora pokrivati ključne dijelove tijela: prsa (gdje su vitalni organi) i leđa, sve do korijena repa. Također, provjerite da odjeća ne iritira kožu ispod pazuha.

Pexels

Zaštita šapa: Sol i led kao glavni neprijatelji

Šape su jedini dio tijela koji je u izravnom kontaktu s hladnom podlogom. Zimi, najveću opasnost ne predstavlja samo hladnoća, već i kemikalije. Ceste i nogostupi posipaju se kamenom soli i antifrizom, što može izazvati kemijske opekline na jastučićima, isušivanje i pucanje kože. Osim toga, ako pas poliže te kemikalije sa šapa nakon šetnje, može doći do trovanja.

Evo kako zaštititi šape:

Balzami i voskovi: Prije izlaska, nanesite zaštitni balzam ili vosak na jastučiće. To stvara barijeru između osjetljive kože i agresivne soli.

Pseće čizmice: Iako mnogi psi isprva negoduju, čizmice su najbolja zaštita. Birajte one s gumenim potplatom koji sprječava klizanje. One štite od soli, ali i od oštrog leda koji može porezati šape.

Higijena nakon šetnje: Ovo je obavezan korak. Nakon svakog povratka u kuću, operite šape psa toplom vodom (ne vrućom!) i dobro ih osušite ručnikom kako biste uklonili sve tragove soli i kemikalija.

Podrezivanje dlake: Kod dugodlakih pasa, snijeg se može hvatati za dlaku između jastučića i stvarati bolne ledene kuglice. Redovito podrezujte tu dlaku kako biste spriječili nakupljanje leda.

Pexels

Prilagodba prehrane i hidratacija

Zimi tijelo troši više energije kako bi održalo tjelesnu temperaturu. Ako je vaš pas aktivan i provodi puno vremena vani, možda će mu trebati kaloričnija hrana bogata proteinima i mastima. Međutim, budite oprezni – ako se zimi manje krećete i vrijeme provodite uglavnom u zatvorenom, povećanje obroka može dovesti do debljanja.

Također, ne zaboravite na vodu. Hladan zrak je suh, a psi dahtanjem gube tekućinu. Osigurajte da pas uvijek ima pristup svježoj vodi kako bi se izbjegla dehidracija i suha koža. Dodaci prehrani s omega-3 masnim kiselinama mogu pomoći u održavanju zdravlja kože i dlake tijekom sezone grijanja.

Sigurnost u šetnji: Vidljivost i trajanje

Zimi dani traju kraće, što znači da ćete vjerojatno šetati u sumrak ili mrak. Vidljivost je tada smanjena, a vozači imaju duži put kočenja na skliskim cestama. Opremite psa reflektirajućom ogrlicom, povodcem ili lampicom kako bi bio uočljiv.

Stručnjaci preporučuju da se šetnje tijekom ekstremnih hladnoća skrate. Umjesto jedne duge šetnje, uvedite više kratkih izlazaka kako bi pas obavio nuždu, a ostatak energije potrošite igrom u zatvorenom prostoru. Idealno vrijeme za šetnju je kasno jutro ili rano poslijepodne, kada su temperature najviše, a sunce (ako ga ima) pruža dodatnu toplinu.

Nikada ne puštajte psa s povodca u blizini zaleđenih jezera ili rijeka. Led može biti tanak i varljiv, a pad u ledenu vodu je po život opasan incident koji se događa u sekundi.

Pexels

Prepoznavanje znakova hipotermije

Važno je znati prepoznati kada je psu previše hladno. Ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova, odmah se vratite u toplo:

Intenzivno drhtanje

Dizanje šapa s tla (kao da ne želi stati na pod)

Usporeno kretanje ili ukočenost

Cviljenje ili anksioznost

Traženje zaklona

Blijede ili plave desni

U slučaju sumnje na hipotermiju, psa odmah utoplite dekama i, ako se stanje ne popravi brzo, kontaktirajte veterinara.

Zima ne mora značiti kraj avanturama. Uz pravilnu opremu, njegu šapa i malo zdravog razuma, vi i vaš četveronožni prijatelj možete sigurno uživati u svim radostima koje donose hladni dani.