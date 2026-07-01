Horoskop za četvrtak: Vodenjaci su u naponu snage, ovnovi će dobiti vrijedan savjet

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Prioritet su dom i obitelj. Inspirirani ste za stvaranje veće harmonije, a ključ je u otvorenoj komunikaciji. Zauzetima se preporučuje distanca u slučaju sukoba mišljenja. POSAO: Poslušajte savjet starije osobe; to bi vam moglo donijeti prednost, posebno pri planiranju budućnosti. Energiju usmjerite na konkretne ciljeve. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite usredotočeni i ne dopustite da vas vanjski utjecaji ometaju.

Bik

LJUBAV: Mars energizira vaš znak, dajući vam samopouzdanje. Moguće je novo poznanstvo, ali budite oprezni i ne otkrivajte previše o sebi odmah. Strpljenje je ključno. POSAO: Danas ste u centru pažnje pa bi osobni detalji mogli postati javni. Budite svjesni toga. Razgovor sa šefom danas proći će dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Njegujte skromnost. Vaša postignuća govore sama za sebe.

Blizanci

LJUBAV: Jasno izražavanje otvara vam nova vrata. Iskren dijalog jača odnose, a slobodni bi mogli upoznati nekoga putem posla. POSAO: Savršen je dan da uzdrmate rutinu. Budite turist u vlastitom gradu. Komunikacija vam je jača strana; obični razgovori mogli bi donijeti uzbudljiv profesionalni razvoj. ZDRAVLJE&SAVJET: Istražujte! Širite vidike čitanjem i razgovorima.

Rak

LJUBAV: Sunce u vašem znaku jača intuiciju i magnetizam. Emocije su naglašene; odličan dan za nove početke u ljubavi i fokus na vlastite potrebe. Moguća je ozbiljna veza. POSAO: Sreća je naglašena u pregovorima o imovini ili dugovima. Autoriteti će podržati vaše ideje. Riješite se mentalnog tereta. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite financije. Važno je imati jasan pregled resursa.

Lav

LJUBAV: S Jupiterom u vašem znaku, zračite samopouzdanjem. Romantična energija je topla, ali budite strpljivi. Razgovor s partnerom bit će usmjeren na praktične teme. POSAO: U središtu ste pozornosti. Vaša karizma sjaji, a prilike dolaze lakše. Dan je odličan za predstavljanje talenata ili pokretanje odgođenog projekta. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite društveni. Večernje povezivanje s drugima donosi korist.

Djevica

LJUBAV: Uskoro Venera ulazi u vaš znak, jačajući samopoštovanje. U ljubavi budite praktični, bez nerealnih očekivanja. Fokusirajte se na izgradnju stabilnosti. POSAO: Produktivni ste i praktični. Napravite popis zadataka i krenite na posao. Savjet iskusnije osobe mogao bi pomoći. Zarada vam ide odlično. ZDRAVLJE&SAVJET: Organizirajte se. Sređivanje prostora donosi unutarnji mir.

Vaga

LJUBAV: Komunikacija s partnerom je ključna, no možda neće odmah biti laka. Budite strpljivi i dajte si vremena za razmišljanje o rješenjima. POSAO: Vaš praktičan pristup planiranju danas daje rezultate. Suočavate se s izazovima za koje nemate rješenje, stoga izbjegavajte ishitrene odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u razigranoj socijalizaciji i opuštenom druženju.

Škorpion

LJUBAV: Skloni ste pretjerivanju u emotivnim reakcijama. Venera vam pomaže da budete diplomatični, kontrolirate ljubomoru i izbjegnete narušavanje odnosa. POSAO: Obiteljski razgovori su produktivni, posebno oni o dugoročnim planovima. Moguće su rasprave oko imovine. Započinje važan profesionalni ciklus. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se. Zaslužili ste mirnu večer kod kuće.

Strijelac

LJUBAV: Osjećaj nezadovoljstva potiče vas da preispitate svoja očekivanja. Budite strpljivi s partnerom i bliskim prijateljima, izbjegavajte napetost. POSAO: Savršen dan za učenje jer vam je um usredotočen na detalje. Razgovori sa starijim osobama bit će korisni. Izbjegavajte rizične financijske pothvate. ZDRAVLJE&SAVJET: Učite. Iskoristite mentalnu oštrinu za stjecanje novih znanja.

Jarac

LJUBAV: Pažnja vam je usmjerena na stabilnost i sigurnost u odnosima. Posvećeni ste partneru i zajedničkim ciljevima, a slobodni traže nekoga tko je ozbiljan i pouzdan. POSAO: Bit ćete oprezni s trošenjem. Danas biste mogli kupovati dugotrajne, praktične stvari. Potpuno ste uronjeni u posao, ali pokušajte ostaviti prostora za spontanost. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite svoju imovinu. Večer je dobra za inventuru i organizaciju.

Vodenjak

LJUBAV: Vaše oštro oko primjećuje sve. Analitični ste u odnosima, no pokušajte pokazati više topline. Razgovori će biti ozbiljni i praktični, usmjereni na rješenja. POSAO: Mjesec je u vašem znaku, dajući vam blagu prednost. Stvari će vam ići od ruke. Iskoristite to i tražite što želite. Očekuje vas mjesec pun akcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se snažno. Iskoristite tu energiju za postignuća.

Ribe

LJUBAV: Partner pruža podršku, ali morate jasno komunicirati potrebe. Slobodne ribe mogle bi doživjeti romantičan susret uz vodu. Emocije su vam uzburkane. POSAO: Držite se povučeno. Istraživanje iza scene će se isplatiti. Iako je razdoblje zaigrano, produktivni ste jer imate podršku kolega. Intuicija pomaže. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u privatnosti. Večer je savršena za punjenje baterija.