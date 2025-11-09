Horoskop za nedjelju: Ribe će savladati svaku prepreku, bikovi će postići emotivnu ravnotežu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Nekima će biti žao što se nisu suzdržali kad je trebalo. Sad popravljaju što se popraviti može. POSAO: Poslovi s ljudima napreduju, no i u njima trebate biti realni i profesionalni. Svaki propust mjeri se dva put. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema sebi i prema drugima.

Bik

LJUBAV: Vaši ljubavni izljevi nisu ugodni niti vama, niti drugoj strani. Pokušajte sve svesti na razumniju mjeru. POSAO: Ako se bavite umjetnošću ili radom od kuće, vjerojatno ćete doći do konstruktivnog rješenja jednog problema. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivna neravnoteža.

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete se maksimalno posvetiti radu jer će vas on izvući iz privatnih izazova obojenih svađom i ljubomorom. POSAO: Izgledna je vrlo konstruktivna suradnja između vaših podređenih i nadređenih, a vi ćete biti onaj most koji ih povezuje. ZDRAVLJE&SAVJET: U radu je spas.

Rak

LJUBAV: Pažnja i tolerancija kojom obasipate voljenu osobu iznenadit će kako vas, tako i nju. Vaš odnos se učvršćuje. POSAO: Postoje još neke financijske zavrzlame koje treba riješiti, ali vi ćete to učiniti s lakoćom. Sve vam je jasno. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se zakona.

Lav

LJUBAV: Bilo bi pametno da pažljivije poslušate što vam druga strana predlaže. Uvidjet ćete da je u pravu. POSAO: Pregovori bi mogli uroditi plodom, a od vas će se zahtijevati malo više takta i diplomacije. Potrudite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze.

Djevica

LJUBAV: Nastavljaju se dani vaše otvorenosti za društvo. Mnogi će izaći na mjesto i u vrijeme u koje obično ne izlaze. Bit će dobro. POSAO: Možda će vam se u trenutku učiniti da ste prepušteni sami sebi, ali nije tako. Kontroliraju vas sasvim dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedite više povrća.

Vaga

LJUBAV: Važno je sagledati stvari u cjelini. Onda će vam biti jasno zašto vas druga strana malo kritizira. POSAO: Dopustite drugima da vam objasne ako vam nešto nije jasno. Pitajte, analizirajte, samo ne namećite. ZDRAVLJE&SAVJET: Smanjite kalorije.

Škorpion

LJUBAV: Iznjedrit ćete nove ideje kako obogatiti svoju vezu. Predložit ćete partneru izlazak na sasvim neobično mjesto. POSAO: Naći ćete dobru formulu kako se povezati sa suradnicima, a da se nitko ne osjeća iskorišten ili opterećen poslom. ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su važnija od riječi.

Strijelac

LJUBAV: Voljena osoba vas čas živcira, čas provocira. Trudite se zavesti je i okrenuti vodu na svoj mlin, ali ona vuče konce. POSAO: Osjećat ćete da biste mogli više i bolje, ali sputava vas nesamostalnost u radu. Želite više slobode. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite kompromis.

Jarac

LJUBAV: Vaša ljubavna veza razvija se dobro, a danas ste sposobni čitati između redova. Pogađat ćete partnerove želje. POSAO: Svi koji se bave alternativnim djelatnostima danas će biti na dobitku. Ostali će uspješno koristiti intuiciju u radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Znate što vam treba da bi bili zdraviji.

Vodenjak

LJUBAV: Faza nadmudrivanja obojenih emocijama nastavit će se. Možda vas sve ovo umara. Distancirajte se. POSAO: Moglo bi doći do neslaganja između nekih vaših kolega i suradnika iz inozemstva. Povežite ih na svoj način. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se profesionalnih kriterija.

Ribe

LJUBAV: Danas ćete bez ikakvih problema nadilaziti svaku prepreku ili problemčić koji se nađe na vašem putu ka zadovoljstvu. Uspjet ćete. POSAO: Kreativnost, lakoća, zabavljanje – sve to danas možete osjetiti na svom poslu. Na neki način ćete uživati u njemu. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se sputavati.