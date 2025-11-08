Zimska suhoća kože: Što radimo pogrešno i kako to popraviti

Zimski mjeseci često znače borbu sa suhom, zategnutom i perutavom kožom. No, uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnoj rutini možemo spriječiti neugodan osjećaj suhoće i sačuvati meku, nahranjenu i zdravu kožu cijele zime

Zima sa sobom donosi blagdansku čaroliju i snježne radosti, no za našu kožu često znači početak borbe. Hladan, suh zrak vani i centralno grijanje unutra stvaraju nepovoljne uvjete koji crpe vlagu iz kože, ostavljajući je zategnutom, grubom, perutavom, a ponekad čak i bolnom i ispucalom. Suha koža, poznata i kao kseroza, čest je problem koji pogađa ljude svih dobi, no uz nekoliko ključnih promjena u svakodnevnoj rutini, moguće je sačuvati njezinu mekoću, elastičnost i zdravlje tijekom cijele zimske sezone.

Prilagodite svoju rutinu tuširanja

Iako se dugi, vrući tuševi čine kao savršen način za zagrijavanje nakon boravka na hladnoći, oni su jedan od glavnih krivaca za isušivanje kože. Vruća voda uklanja prirodna ulja (sebum) koja čine zaštitnu barijeru kože i zadržavaju vlagu.

Kako biste to spriječili, slijedite ove savjete:

Skratite vrijeme: Ograničite tuširanje ili kupanje na pet do deset minuta.

Ograničite tuširanje ili kupanje na pet do deset minuta. Smanjite temperaturu: Koristite mlaku, a ne vruću vodu. Što je voda toplija, to će više isušiti kožu.

Koristite mlaku, a ne vruću vodu. Što je voda toplija, to će više isušiti kožu. Nježno sušenje: Nakon tuširanja, kožu nemojte grubo trljati ručnikom. Umjesto toga, nježno je potapkajte dok ne ostane blago vlažna. To priprema kožu za sljedeći, najvažniji korak.

Pexels

Hidratacija je ključ uspjeha

Nanošenje hidratantne njege najvažniji je korak u borbi protiv suhe kože, a tajna je u vremenu i odabiru pravog proizvoda. Najbolje vrijeme za nanošenje kreme je unutar nekoliko minuta nakon tuširanja, dok je koža još uvijek vlažna. Na taj način "zaključavate" vlagu u koži i sprječavate njezino isparavanje.

Odabir pravog proizvoda

Zimi lagani losioni često nisu dovoljni. Koži je potrebna bogatija njega koja će nadoknaditi izgubljenu vlagu i ojačati njezinu zaštitnu barijeru. Birajte gušće kreme i masti koje sadrže učinkovite sastojke. Potražite proizvode s oznakom "bez mirisa" (fragrance-free), jer dodani mirisi mogu iritirati osjetljivu i suhu kožu.

Ključni sastojci na koje trebate obratiti pažnju su:

Okluzivi: Stvaraju fizičku barijeru na koži i sprječavaju gubitak vlage. Najpoznatiji su petrolatum (vazelin), lanolin i mineralno ulje.

Stvaraju fizičku barijeru na koži i sprječavaju gubitak vlage. Najpoznatiji su petrolatum (vazelin), lanolin i mineralno ulje. Humektansi: Privlače vodu u kožu. U ovu skupinu spadaju hijaluronska kiselina, glicerin i mliječna kiselina.

Privlače vodu u kožu. U ovu skupinu spadaju hijaluronska kiselina, glicerin i mliječna kiselina. Emolijensi: Popunjavaju prostor između stanica kože, čineći je glađom i mekšom. Primjeri su ceramidi, shea maslac i ulje jojobe.

Pexels

Stvorite povoljno okruženje za kožu

Osim izravne njege, važno je prilagoditi i okruženje u kojem boravite.

Koristite ovlaživač zraka: Centralno grijanje isušuje zrak u zatvorenim prostorima, što dodatno dehidrira kožu. Postavljanje ovlaživača zraka, posebno u spavaćoj sobi, može značajno poboljšati razinu vlage i pomoći vašoj koži.

Centralno grijanje isušuje zrak u zatvorenim prostorima, što dodatno dehidrira kožu. Postavljanje ovlaživača zraka, posebno u spavaćoj sobi, može značajno poboljšati razinu vlage i pomoći vašoj koži. Zaštitite se odjećom: Prije izlaska na hladnoću, obavezno zaštitite izložene dijelove tijela. Nosite rukavice, šal i kapu. Birajte odjeću od mekanih, prirodnih materijala poput pamuka ili svile koji neće iritirati kožu, za razliku od grubih tkanina poput vune.

Pexels

Pametni odabiri u svakodnevnoj njezi

Nekoliko dodatnih prilagodbi u rutini može napraviti veliku razliku.

Nježno čišćenje: Izbjegavajte agresivne sapune i gelove za umivanje koji sadrže alkohol i jake deterdžente. Koristite blage, kremaste čistače bez mirisa koji neće narušiti prirodnu pH vrijednost kože.

Izbjegavajte agresivne sapune i gelove za umivanje koji sadrže alkohol i jake deterdžente. Koristite blage, kremaste čistače bez mirisa koji neće narušiti prirodnu pH vrijednost kože. Ne zaboravite na SPF: Mnogi misle da zaštita od sunca zimi nije potrebna, no to je velika zabluda. UV zrake su prisutne tijekom cijele godine, a snijeg može reflektirati i do 80 % sunčevih zraka, povećavajući rizik od oštećenja. Svakodnevno nanosite kremu sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30.

Mnogi misle da zaštita od sunca zimi nije potrebna, no to je velika zabluda. UV zrake su prisutne tijekom cijele godine, a snijeg može reflektirati i do 80 % sunčevih zraka, povećavajući rizik od oštećenja. Svakodnevno nanosite kremu sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30. Njega iznutra: Hidratacija počinje iznutra. Pijte dovoljno vode tijekom dana. Prehranu obogatite namirnicama bogatim omega-3 masnim kiselinama (masna riba, lanene sjemenke, orasi) i antioksidansima, koji pomažu u jačanju stanica kože.

Kada potražiti pomoć liječnika?

Većina slučajeva suhe kože može se uspješno tretirati promjenom navika i pravilnom njegom. Međutim, ako vaša koža postane izrazito upaljena, bolna, ako se pojave duboke pukotine koje krvare ili ako se stanje ne poboljšava unatoč kućnoj njezi, vrijeme je za posjet dermatologu. Prema savjetima stručnjaka, to mogu biti znakovi podležećeg stanja poput ekcema ili psorijaze koje zahtijeva stručno liječenje.

Zimska njega kože ne zahtijeva komplicirane rituale, već dosljednost i pažnju. Prilagodbom rutine tuširanja, odabirom pravih proizvoda i zaštitom od nepovoljnih utjecaja, vaša će koža ostati zdrava, meka i otporna na sve zimske izazove.