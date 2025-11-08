Trend koji ne prolazi: Bordo torbe vladaju zimskim kolekcijama

Bordo boja ove je sezone doživjela svoj veliki povratak – topla, duboka i profinjena, idealno se uklapa u zimske modne kombinacije. Posebno su u središtu pažnje bordo torbe – chic dodatak koji svaku kombinaciju čini sofisticiranijom, a pritom se lako uklapa uz sve zimske tonove

Bordo je ove jeseni i zime apsolutni modni favorit – nijansa koja spaja toplinu, eleganciju i bezvremenski šarm. Ova boja, koja podsjeća na čašu crnog vina i donosi dozu luksuza u svaku kombinaciju, preplavila je modne piste i ulice svjetskih metropola. Iako je Pantone za 2025. godinu proglasio “Mocha Mousse” kao boju godine, jasno je da bordo itekako konkurira za titulu najpoželjnije nijanse sezone.

Posebno mjesto među trendovima zauzimaju torbe u bordo boji – modni dodatak koji podiže svaku kombinaciju i unosi profinjenost čak i u najjednostavniji outfit. Idealne su za zimske dane jer se odlično slažu s tamnim tonovima poput crne, sive i smeđe, ali i s toplijim nijansama bež i karamele. Uz crni kaput, bordo torba daje dašak boje i karaktera, dok u kombinaciji s pleteninom u sličnim tonovima stvara elegantan monokromatski dojam.

Zimske kolekcije donose obilje modela u ovoj predivnoj boji – od klasičnih kožnih torbi do mekane brušene kože i lakiranih modela s retro prizvukom. Na pistama su se istaknuli kultni komadi u tamnocrvenim tonovima, od Chloé claret torbi do Fendijevih lakiranih baguette modela, a slične varijante već su se pojavile i u high street ponudi.

Bez obzira biraš li mini torbicu za večernji izlazak, praktičnu torbu za svaki dan ili strukturirani model za ured, bordo će unijeti toplinu i sofisticiranost u tvoj zimski stil. U nastavku donosimo i neke od najljepših bordo torbi iz high street ponude koje će obilježiti ovu sezonu.

Arket - 99 €

Arket - 189 €

Arket - 139 €

Arket - 149 €

H&M - 24,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 29,99 €

& Other Stories - 159 €

& Other Stories - 179 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €