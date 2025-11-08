Zagrebačka špica: Besprijekorni outfiti Zagrepčanki uljepšali tmuran dan u metropoli
STILOM PROTIV SIVILA

Zagrebačka špica: Besprijekorni outfiti Zagrepčanki uljepšali tmuran dan u metropoli

Žena.hr
8. studenoga 2025.

Tmurni i magloviti dan prekrio je Zagreb, a subotnja špica još jednom je dokazala da Zagrepčanke ni u takvim uvjetima ne odustaju od stila. Centrom grada prošetale su brojne dame koje su svojim modnim kombinacijama unijele dašak topline i elegancije u jesenju svakodnevicu.

Posebno su se istaknule i poznate dame poput Olje Vori, Petre Meštrić, Marcele Oroši koje su i ovoga puta privukle poglede. Sve modne kombinacije i modne trenutke s tmurne, ali šarmantne subotnje špice donosimo u velikoj foto galeriji.

