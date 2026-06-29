Vrhunska tehnologija važna je za dijagnostiku, ali ključnu razliku čini iskustvo medicinskog tima

Tehnologija može pokazati problem, ali liječničko iskustvo određuje put do rješenja

U svakodnevici ispunjenoj obvezama, vlastito zdravlje često stavljamo u drugi plan. Tek kada bol postane učestala, pokreti ograničeni, a tegobe počnu utjecati na kvalitetu života, većina ljudi odluči potražiti stručnu pomoć. Bolovi u kralježnici, trnci u rukama ili nogama, učestale glavobolje, vrtoglavice ili posljedice ozljeda koje ne prolaze sami od sebe najčešći su razlozi zbog kojih pacijenti dolaze na pregled. U takvim situacijama ključnu ulogu ima pravovremeno otkrivanje uzroka problema. Upravo zato magnetna rezonancija (MR) danas predstavlja jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda jer omogućuje detaljan prikaz mekih tkiva, zglobova, kralježnice, mozga i drugih anatomskih struktura koje je teško precizno prikazati drugim pretragama.

Tin Bedenko

Ipak, stručnjaci upozoravaju kako sama tehnologija nije dovoljna.

„Pacijenti često vjeruju da će odgovor dobiti samim snimanjem, no jednako je važno tko će nalaz analizirati i kako će ga povezati s onim što osoba osjeća. Magnetna rezonancija pruža iznimno vrijedne informacije, ali njezina puna vrijednost dolazi do izražaja tek kada se rezultati interpretiraju u kontekstu kliničkog pregleda i cjelokupne medicinske slike pacijenta. Zato veliku važnost pridajemo suradnji stručnjaka različitih specijalnosti kako bismo svakom pacijentu pružili jasnu dijagnozu i konkretne smjernice za liječenje“, ističe dr. sc. Ante Rotim, specijalist neurokirurgije iz Poliklinike Rotim.

Iako mnogi prepoznaju da nešto nije u redu, često odgađaju pregled nadajući se da će problem nestati sam od sebe. Međutim, kada bol ili drugi simptomi traju tjednima ili mjesecima, potrebno je napraviti detaljniju obradu kako bi se otkrio njihov stvarni uzrok. MR se najčešće koristi kod problema s vratnom, prsnom i slabinskom kralježnicom, osobito kada su prisutni bolovi koji se šire u ekstremitete, trnci, slabost mišića ili sumnja na pritisak živca. Jednako je važna i u obradi ozljeda te kroničnih tegoba koljena, ramena, kuka i gležnja, kao i kod neuroloških simptoma poput glavobolja, vrtoglavica i poremećaja osjeta. Točno postavljena dijagnoza liječnicima omogućuje donošenje najbolje odluke o daljnjem liječenju, bilo da je riječ o fizikalnoj terapiji, liječenju boli, dodatnim specijalističkim pregledima ili kirurškom zahvatu kada je on potreban.

Tin Bedenko

Jedan od najvećih izazova za pacijente često nije samo bolest, već dugotrajna potraga za odgovorima. Brojni pregledi, različita mišljenja i pokušaji liječenja bez jasnog uvida u uzrok

problema mogu produžiti oporavak i dodatno narušiti svakodnevno funkcioniranje. Zbog toga se u Poliklinici Rotim naglasak stavlja na cjelovit pristup pacijentu- od prvog pregleda do konačne preporuke za liječenje.

„Naš cilj nije samo napraviti pretragu, nego razumjeti zbog čega je problem nastao i kako ga riješiti. Kada raspolažemo kvalitetnim nalazom i jasnom kliničkom slikom, možemo izbjeći nepotrebne terapije i pacijenta usmjeriti prema liječenju koje će mu najbrže pomoći da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima“, naglašava dr. sc. Ante Rotim.

Tin Bedenko

Takav pristup osobito je važan kod bolesti kralježnice i neuroloških stanja, gdje pravodobno postavljena dijagnoza često značajno utječe na uspješnost liječenja i konačni ishod. Poliklinika Rotim koristi SIEMENS MAGNET Free.Max, jedan od najsuvremenijih MR uređaja u regiji, opremljen BioMatrix tehnologijom vođenom umjetnom inteligencijom. Sustav se prilagođava individualnim karakteristikama svakog pacijenta, čime pridonosi većoj kvaliteti snimanja i preciznijim rezultatima.

No, kako ističu stručnjaci, vrhunska tehnologija samo je jedan dio procesa. Ključnu ulogu i dalje imaju iskustvo liječnika, klinički pregled te sposobnost povezivanja nalaza s konkretnim simptomima i zdravstvenom poviješću pacijenta. Tek tada magnetna rezonancija postaje ono što bi trebala biti – vrijedan alat koji vodi prema točnoj dijagnozi i optimalnom liječenju. Za pacijente to znači manje neizvjesnosti, manje gubljenja vremena na neučinkovite terapije i brži dolazak do odgovora na pitanje koje ih najviše zanima – što je uzrok njihovih tegoba i koji je najbolji put prema oporavku.

Neja Markicevic/CROPIX

Ako simptomi traju, vraćaju se ili sve više utječu na svakodnevni život, stručnjaci savjetuju da se pregled ne odgađa. Pravodobna dijagnoza često je prvi i najvažniji korak prema uspješnom liječenju i povratku kvalitetnijem životu. Za pregled i magnetnu rezonanciju u Poliklinici Rotim možete se naručiti pozivom na broj 01/2349 424 ili putem e-mail adrese [email protected].