U Zagreb stiže svjetski priznata i poznata psihologinja čiji rad prate milijuni ljudi - dr. Shefali Tsabary

Od Oprah Winfrey do Zagreba - njezin rad na temu roditeljstva dosegnuo je globalnu publiku

Ovoga proljeća, Zagreb će se upisati u listu svjetskih gradova u kojima će jedna od najpoznatijih svjetskih psihologinja – dr. Shefali Tsabary – održati rijetki događaj uživo. Naime, 2. lipnja u Mozaik Event Centru, Zagrepčani, ali i posjetitelji iz cijele Hrvatske pa čak i regije, imat će priliku doživjeti pristup koji je milijunima roditelja diljem svijeta promijenio način na koji razumiju sebe i svoju djecu. Dr. Shefali, klinička psihologinja, međunarodna govornica i jedna od vodećih figura globalnog pokreta svjesnog roditeljstva, dolazi u Zagreb s jedinstvenom porukom: odgoj djece počinje s osobnom transformacijom roditelja. Ovo je njezin drugi posjet Zagrebu; prvi put boravila je u gradu 2022. godine, na poziv Jelene Đoković, suosnivačice i globalne direktorice Fondacije Novak Đoković, kada je također održala predavanje na temu koncepta svjesnog roditeljstva.

Obrazovana na Sveučilištu Columbia, Dr. Shefali je i autorica bestseler knjiga, uključujući The Conscious Parent i The Awakened Family, koje su milijunima roditelja pomogle transformirati odnose sa svojom djecom. Njezin rad dosegnuo je globalnu publiku i kroz intervjue i razgovore s Oprah Winfrey, čime je filozofija svjesnog roditeljstva postala prepoznatljiv koncept diljem svijeta.

Umjesto klasičnog predavanja o tehnikama roditeljstva, ovdje je riječ o dubokom i transformativnom iskustvu koje poziva roditelje na psihološku odgovornost – osobni rast postaje temelj za odgoj djeteta koje raste u svom punom potencijalu. U vremenu tehnološke akceleracije i emocionalne krhkosti, njezina perspektiva nudi okvir temeljen na svijesti, samoregulaciji i svjesnoj evoluciji.

Događaj je namijenjen roditeljima, budućim roditeljima, odgajateljima, djelatnicima u školstvu, ali i svima koji žele raditi na sebi i kvaliteti svojih odnosa. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje i žena i muškaraca, promatrajući roditeljstvo kao zajedničku odgovornost i iskustvo za oba spola.

Broj mjesta za 'Večer s Dr. Shefali Tsabary' je ograničen, a oni koji žele intimnije iskustvo mogu odabrati premium ulaznicu koja uključuje ekskluzivnu radionicu u maloj grupi te meet & greet s dr. Shefali nakon službenog dijela programa.

Organizator događaja, Luminaries, ovim događajem započinje novu regionalnu priču čime žele otvoriti prostor za kontinuirane teme vezane uz roditeljstvo i osobni razvoj, s planom četiri velika događaja godišnje te sedmodnevnog summita, s ciljem širenja i na Njemačku, Austriju i Švicarsku. A svi oni koji žele prisustvovati ovoj posebnoj zagrebačkoj večeri, svoje ulaznice mogu osigurati putem sustava Eventim.