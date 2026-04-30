Diskretni, a upečatljivi: Kako su korejski parfemi tiho osvojili svijet

Umjesto intenzivnih i nametljivih mirisa, korejski parfemi osvajaju minimalističkim kompozicijama, nježnim notama i estetikom koja prati filozofiju “manje je više”

Nakon što je K-beauty revolucija sa svojim serumima, esencijama i maskama za lice preoblikovala naše kozmetičke rutine, na scenu tiho, ali sigurno, stupa novi trend – korejski parfemi. Zaboravite teške i nametljive mirise koji guše; K-fragrance donosi potpuno drugačiju filozofiju, onu koja slavi suptilnost, osobne priče i mirise koji postaju dio vas, poput druge kože.

Filozofija suptilnosti i osobnog prostora

Dok su zapadnjačkoj parfemskoj tradiciji često u fokusu odvažnost, luksuz i zavođenje, korejski pristup mirisima je ipak malo introspektivniji i osobniji. U kulturi gdje se velika pažnja pridaje harmoniji i poštovanju tuđeg prostora, ideja parfema koji neće smetati kolegi u dizalu ili suputniku u javnom prijevozu postala je ključna. Zbog toga se za korejske mirise često kaže da su "skin scents". Prema tome, to su mirisi koji su nježni i intimni te stvaraju diskretnu auru koja se osjeti tek kada nekom priđemo izbliza.

Njihova posebnost leži u konceptualnom pripovijedanju. Umjesto da se fokusiraju isključivo na dominantne note poput ruže ili jantara, brendovi kao što su Nonfiction ili Tamburins stvaraju mirise inspirirane osjećajima i trenucima. Većina mirisa je unisex, a velika pažnja posvećuje se i minimalističkom dizajnu ambalaže, pa bočice često izgledaju kao prava mala umjetnička djela.

Korejski parfemi nisu samo prolazni trend, već odraz kulturnog pomaka prema intimnijem i promišljenijem doživljaju luksuza. To su mirisi stvoreni da u njima uživate prvenstveno vi sami, a ne da impresionirate druge.

Najpopularniji korejski parfemi

Iako je tržište prepuno predivnih mirisa, izdvojilo se nekoliko favorita koji savršeno utjelovljuju duh K-fragrance pokreta.

Nonfiction - Santal Cream

Ako volite popularne mirise sa sandalovinom, ali su vam često prejaki za svakodnevno nošenje, Santal Cream je pravo otkriće. Riječ je o iznimno uravnoteženoj i glatkoj kompoziciji sandalovine i vetivera, s nježnim notama smokve, kardamoma i mahovine. Rezultat je kremast, topao i profinjen miris koji se postepeno razvija na koži bez imalo pretencioznosti. Cijena: oko 110 €

Tamburins - Chamo

Brend Tamburins, čije je zaštitno lice Jennie iz megapopularne grupe BLACKPINK, postao je globalni fenomen. Njihov najprodavaniji miris, Chamo, nudi gustu i slatku notu kamilice uravnoteženu gorkastom muškatnom žalfijom, stvarajući profinjenu i gotovo ovisničku harmoniju. Baza od mekog drva i toplog mošusa zaokružuje miris, pružajući dubok osjećaj utjehe i mira. Cijena: oko 130 €

BORNTOSTANDOUT - Drunk Lovers

Kako mu i samo ime govori, ovaj brend stvara mirise koji se ističu. Drunk Lovers je seksi i energičan drvenasto-začinski miris koji se otvara opojnim notama konjaka i crvenih bobica. Srce mu je začinsko, dok bogata baza donosi toplinu vanilije, jantara i sandalovine. Iako je odvažniji od tipičnih korejskih mirisa, i dalje zadržava sofisticiranost bez da postaje napadan. Cijena: oko 190 €

A'ddict - Eat The Peach

Još jedan bestseler koji dokazuje da voćni mirisi ne moraju biti djetinjasti. Eat The Peach otvara se naletom sočne, zrele breskve, no brzo se razvija u kremastu, gotovo drvenastu bazu koja mu daje iznenađujuću dubinu i zrelost. Njegova dvofazna formula bez etanola omogućuje nanošenje i na kosu, a miris ostaje ugodno suptilan i nosiv. Cijena: oko 60 €

Chwi - Ssook

Oštre, zelene note koje prizivaju slike prirode (nadahnute šumama i bujnim krajolicima Južne Koreje) susreću se sa svježinom proljetnog morskog povjetarca zahvaljujući pelinu i muškatnoj kadulji u ovom poželjnom mirisu. Cijena: oko 70 €

Keyth - Saint Berry

Ako tražite miris koji podiže raspoloženje tijekom cijele godine, ne tražite dalje. Sočna kruška, mandarina i malina prožeti su slojevima vanilije i pačulija, stvarajući sofisticiranu interpretaciju voćnih parfema. Cijena: oko 60 €