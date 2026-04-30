RTL Hrvatska slavi 22. rođendan: Sjećate li se prvih riječi u eteru?

Točno prije dvadeset i dvije godine, 30. travnja 2004. u 18:45 sati, s emitiranjem je počela RTL Televizija. Od tadašnjeg tima koji je brojao tek desetak zaposlenika, RTL Hrvatska izrasla je u modernu multimedijsku kompaniju s obitelji od osam kanala, digitalnim platformama i stotinama zaposlenika.

Prve minute programa pripale su informativnoj emisiji "RTL Vijesti", koju su predstavili voditelji Tomislav Jelinčić i Tanja Tomić.

"Dobra večer, ja sam Tomislav JElinčić"; rekao je tada Tomislav koji je i danas zaštitno lice RTL-a.

Ipak, ono što je obilježilo prve godine i donijelo kanalu strelovit uspjeh bila je hrabrost u odabiru sadržaja. Već 2004. godine RTL je lansirao "Zabranjenu ljubav", prvu domaću sapunicu koja je prikovala gledatelje uz ekrane kroz više od osamsto epizoda. Ubrzo je uslijedio i "Big Brother", reality show koji je postao pravi kulturološki fenomen i tema svakodnevnih razgovora, a finale njegove prve sezone pratilo je rekordnih 2,6 milijuna ljudi. Uz ove uspješnice, program su obogatili i originalni formati poput talk showa "Sanja" ili Knjazovih putopisnih emisija, čime je RTL postavio nove standarde u televizijskoj zabavi.

Tijekom godina, RTL je nastavio s rastom, šireći svoj doseg pokretanjem specijaliziranih kanala kao što su RTL 2 i dječja RTL Kockica. Ključna prekretnica za budućnost kompanije dogodila se u lipnju 2022., kada je Central European Media Enterprises (CME) preuzeo RTL Hrvatska od dotadašnjeg vlasnika, RTL Grupe. Ta je akvizicija označila početak nove ere, obilježene snažnim investicijskim ciklusom i jasnom vizijom daljnjeg razvoja. Nova strategija usmjerena je na jačanje programa kroz povećana ulaganja u lokalnu produkciju, koja su od preuzimanja porasla za impresivnih 35 posto. Fokus je stavljen na produkciju vrhunskog zabavnog sadržaja i visokokvalitetnih vijesti za glavni kanal, dok se RTL 2 pozicionirao kao omiljeno odredište za popularne strane serije.