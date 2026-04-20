Tommy Hilfiger u Arena Centru donosi nove kolekcije koje definiraju sezonu: Moderan preppy izričaj u osvježenom izdanju

Nova sezona u Tommy Hilfiger trgovini u Arena Centru donosi osvježeni pogled na prepoznatljivi američki stil - kroz kolekcije koje spajaju bezvremensku eleganciju, suvremene siluete i opušteni lifestyle pristup odijevanju.

U novom, redizajniranom prostoru na prvom katu centra, naglasak je ovog puta na aktualnim kolekcijama koje reinterpretiraju klasične komade kroz moderan dizajnerski rukopis. Sezona donosi bogat izbor laganijih jakni, strukturiranih blejzera, polo majica, košulja i traper komada koji čine temelj svakodnevnog, ali promišljenog stylinga.

Paleta boja kreće se od svježih proljetnih tonova do prepoznatljive crvene, bijele i plave, dok su materijali prilagođeni dinamičnom tempu suvremenog života.

Posebno se ističu komadi koji balansiraju između sportskog i elegantnog - od jakni inspiriranih klasičnim američkim college stilom i minimalističkih haljina do svestranih modnih dodataka koji zaokružuju svaki outfit. Kolekcija je osmišljena za urbanu publiku koja traži funkcionalnost, ali ne pristaje na kompromis kada je riječ o stilu.

Kroz novu ponudu, Tommy Hilfiger nastavlja graditi svoj prepoznatljiv identitet "Classic American Cool", ali u ritmu suvremenih trendova i potreba. s naglaskom na nosivost, kvalitetu i lakoću kombiniranja.

Kupci u Arena Centru sada mogu otkriti komade koji bez napora prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije, stvarajući garderobu koja prati njihov stil života - samouvjeren, opušten i uvijek u trendu.