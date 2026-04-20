Vesele manikure za proljeće 2026: Od kremaste matcha nijanse do razigranih točkica

Proljeće slavi individualnost, nudeći pregršt opcija koje se mogu prilagoditi svakom stilu. Bilo da se odlučite za mirnu, jednobojnu manikuru ili veselu eksploziju uzoraka, najvažnije je da se u svojoj koži, i sa svojim noktima, osjećate dobro

Nakon dugih mjeseci zagasitih tonova, proljeće donosi prijeko potrebno osvježenje, a nigdje to nije vidljivije nego u svijetu manikura. Sezona pred nama slavi dualnost - s jedne strane su nježni, mliječni tonovi koji odišu smirenošću i "tihim luksuzom", dok s druge strane svjedočimo velikom povratku zaigranih uzoraka i blještavih detalja. Zaboravite na stroga pravila; ovog proljeća nokti postaju platno za izražavanje osobnosti, bilo da preferirate suptilnu eleganciju ili veseli maksimalizam.

Shutterstock

Stručnjaci se slažu da se odmičemo od prošlogodišnjih, algoritamski prepoznatljivih trendova poput "glazed donut" noktiju. Umjesto toga, u fokusu su nosivi stilovi koji djeluju promišljeno i osobno. Manje je naglaska na ekstremnim oblicima i teškim 3D ukrasima, a više na profinjenim, prirodom inspiriranim nijansama i detaljima koji pričaju priču.

Paleta boja koja smiruje i osvježava

Ovog proljeća dominiraju boje koje djeluju poput melema za oči i dušu. U prvom planu su zemljane, umirujuće zelene nijanse poput kremaste matche, kadulje i pistacije. Ove boje su svježije od smaragdne, a opet dovoljno neutralne da se lako kombiniraju.

Uz zelene tonove, nezaobilazne su mliječne i prozirne manikure. Zamislite ih kao spoj "nude" i mliječnih noktiju - rezultat je prozračan, čist i zdrav izgled. Ove nijanse, od boje slonovače do nježnih ružičastih i bež tonova, stvaraju efekt "vaši nokti, ali bolji" te služe kao savršena podloga za decentne ukrase.

Za one koji ipak žele malo topline, tu su nijanse crvene opeke i sočnog bobičastog voća. Crvena boja cigle, kako je opisuje slavna njujorška manikerka Jin Soon Choi, djeluje "snažno, ali prizemljeno".

Povratak detaljima: Nail art je opet u fokusu

Dok su prošle sezone dominirale jednobojne pastelne manikure, ovo proljeće poziva na igru i kreativnost. Jednostavnost je i dalje cijenjena, ali sada s dodatkom karaktera. Trendovi se kreću u dva smjera: mikro detalji za ljubitelje minimalizma i odvažni ukrasi za one koji se ne boje istaknuti.

Od suptilnog do blještavog

Mikro francuska manikura ostaje popularna, ali sada s vrhom nokta obojenim u pastelne nijanse maslac žute, nebesko plave ili mente.

S druge strane, nakon ere minimalizma, na scenu se vraćaju nokti ukrašeni cirkonima i sitnim draguljima. Slavna manikerka Betina Goldstein kaže kako su ukrasi na noktima poput "dodavanja nakita manikuri", a mogu se nositi i u minimalističkoj varijanti - jedan decentni cirkon uz korijen nokta na prozirnoj podlozi.

Veliki povratak bilježe i nostalgični uzorci, a posebno se ističu točkice.

Cvjetni motivi su također prisutni, ali u profinjenijoj verziji. Umjesto iscrtanih cvjetova, sada su popularne manikure s inkapsuliranim, osušenim mikro cvijećem koje stvara nježan i romantičan dojam.

Ideje za vašu sljedeću manikuru

Ako vam nedostaje inspiracije, donosimo ideje koje dominiraju društvenim mrežama i savršeno sažimaju duh proljeća 2026. Za ljubitelje jednostavnosti, tu je jednobojna manikura u kremastoj maslac žutoj boji ili matcha zelena, koja se sada nosi s mat završetkom ili kao podloga za sitne bijele točkice.

Oni skloniji nail artu mogu isprobati šarenu francusku manikuru gdje je svaki vrh obojen u drugu pastelnu boju ili se odlučiti za prozirnu bazu ukrašenu sitnim tratinčicama. Veliki hit su točkice, posebno u retro kombinacijama poput plave i smeđe, ali i u modernoj verziji matcha zelene baze s kontrastnim točkicama. Popularni su i voćni motivi, poput sitnih trešnjica na mliječno bijeloj podlozi.

Za odvažnije, tu su "aura" nokti s mekanim prijelazom boja u središtu nokta, 3D prozirne kapljice na pastelnoj podlozi ili apstraktne linije u stilu sedamdesetih. Bez obzira na odabir, svi ovi stilovi najbolje izgledaju na noktima kraće do srednje dužine, oblikovanim u elegantni kratki badem ili prirodni zaobljeni kvadrat.