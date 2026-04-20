Bajkoviti prizori sa splitske farme ranunkula: Ovo prekrasno cvijeće idealno je za vjenčanja

U Splitu, na predjelu Orišac, cvjeta priča o tradiciji, strasti i inovacijama. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Tičinović u Orišcu u Splitu ove godine slavi 60 godina uzgoja cvijeća, a na čelu mu je Boris Tičinović, treća generacija koja je obiteljski posao podigla na svjetsku razinu, s posebnim fokusom na predivne ranunkule. Sve je počelo 1965. godine s djedom Josipom. Njegovi sinovi Marin i Ivica prvi su u Hrvatsku donijeli ranunkule, a Boris je nastavio tradiciju pa je prvi u Hrvatsku doveo sortu Cloni.

Ranunkula, cvijet iz porodice žabnjakovki, mnoge izgledom podsjeća na raskošni spoj ruže i božura. Njene latice, tanke poput papira, gusto su zbijene u cvijet koji dolazi u nizu pastelnih i jarkih boja, od krem i žute do ružičaste i crvene. Njihova najveća prednost je izdržljivost. Dok božur u vazi vene za nekoliko dana, ranunkula može zadržati svježinu i više od deset dana, što je čini omiljenim odabirom za vjenčanja i svečane aranžmane.