Test iz znatiželje rezultirao oduševljenjem: Evo zašto nas je osvojio Lexus LBX dostupan za svega 280 eura mjesečno

Prilagođen gradskom ritmu, ali s dozom tihe sofisticiranosti, LBX nije samo još jedan u nizu kompaktnih SUV-ova, njega zaista morate doživjeti

Postoje testne vožnje koje završe bilješkama, i one koje završe osjećajem. Nevjerojatni Lexus LBX pripada ovoj drugoj skupini. Testirali smo ga iz puke znatiželje jer nam je trenutna akcijska ponuda za ovaj model, od svega 280 eura mjesečno, na prvu djelovala potpuno nestvarno.

Zanimalo nas je kako će se u nekoliko dana besplatne testne vožnje uklopiti u naš svakodnevni, užurbani gradski ritam: grad, kava, posao i kraći izleti izvan grada i… znate kako to već dalje otprilike ide.

Već pri prvom ulasku u automobil bilo je jasno da ovo nije klasičan „mali SUV“. LBX je zamišljen drugačije. Lexus ga opisuje kao breakthrough crossover, ali u stvarnosti to znači nešto puno jednostavnije. Automobil koji se prilagođava vašem životu, a ne obrnuto. U njemu nema viška, nema buke, nema potrebe za dokazivanjem. Sve je smireno, promišljeno i precizno.

Tijekom vožnje gradom, LBX se ponaša gotovo instinktivno. Hibridni pogon tiho preuzima inicijativu u sporijim dionicama, dok se na otvorenoj cesti osjeti fino dozirana snaga bez ikakve nervoze. Čak i kad se krećeš kroz jutarnju gužvu, sve je mirno, kontrolirano, a opet dovoljno dinamično kada želiš odabrati malo brži tempo.

Upravo ta lakoća vožnje podsjeća na jednu od temeljnih Lexusovih filozofija Omotenashi. Ideju da se vozač i putnici osjećaju zbrinuto (a ne zabrinuto), čak i onda kada o tome ne razmišljaju.

Unutrašnjost to savršeno potvrđuje. Materijali su birani s potpunom japanskom preciznošću, teksture su ugodne pod prstima, a ergonomija toliko prirodna da zaboravite kako ste u novom automobilu. Sve djeluje poznato već nakon nekoliko minuta.

Upravo tu leži njegova najveća snaga, nije napadan, ali je prisutan. Nije velik, ali ostavlja snažan dojam. I što ga duže vozite, to više cijenite sitne detalje: tišinu u kabini, sigurnosne sustave koji diskretno paze na vas, multimediju koja ne traži prilagodbu, već se prilagođava vama.

Kroz nekoliko dana LBX je postao moj pouzdani partner u svim situacijama. Od jutarnje kave preko gradskih ulica, do vikend izleta. Parkiranje je bez stresa, zahvaljujući kameri, senzorima i kompaktnoj širini automobila.

Zanimljivo je kako LBX, iako malen, nosi sav DNK brenda Lexus. Onaj isti osjećaj pouzdanosti i profinjenosti koji prepoznajete i u većim modelima. U jednom trenutku pregledala sam i

ostale modele Lexusa i pretražila ponudu na webu. Definitivno je za razmotriti i Lexus UX, automobil koji nudi nešto više prostora i snage, ali dijeli istu filozofiju tihe sigurnosti i suverenosti na cesti. UX se tu očigledno pojavljuje gotovo kao prirodan nastavak priče, za one dane kada raspored ili put jednostavno traže „korak više“, bez odricanja od hibridne učinkovitosti, udobnosti i luksuza.

LBX, s druge strane, savršeno se uklapa u urbani ritam. I upravo zato djeluje logično da dolazi uz ono što Lexus danas smatra standardom - dugoročnu bezbrižnost. Deset godina jamstva kroz Lexus Relax program i isto toliko za hibridnu bateriju nisu marketinški trik, već potvrda povjerenja u vlastitu tehnologiju. To je onaj mir koji osjetite tek nakon nekog vremena, kad shvatite da o automobilu zapravo ne morate razmišljati.

Ako se pritom doda i činjenica da je LBX Hybrid dostupan već od 30.900 eura, uz mjesečnu ratu koja se uklapa u realan životni stil, cijela priča dobiva dodatni smisao. Ne kao „ponuda“, već kao logičan nastavak odluke svima koji trenutno razmatraju kupovinu novog automobila.

Na kraju dana, Lexus LBX nije automobil koji se bira impulzivno. On se odabire kad znate što želite, kvalitetu bez pretjerivanja, luksuz koji ne viče i tehnologiju koja radi u vašu korist.

Ukratko, slijedi najvažnije što trebate znati:

Lexus LBX dostupan je već od svega 280 eura mjesečno, u posebnoj ponudi s do 10 godina jamstva (ili 200.000 km), kao i do 10 godina jamstva na hibridnu bateriju. Ukupna cijena od 30.900 eura za brand poznat po dugotrajnosti, koji u neovisnim istraživanjima dosljedno postiže vrhunske rezultate u pouzdanosti, svakako je prava prilika za one koji i u automobilu traže: sigurnost koja traje, a vrijednost koja ostaje.

Za one koji žele kombinaciju snage, elegancije i napredne hibridne tehnologije u malo većem obliku, tu je UX HYBRID 300h. Dostupan je po akcijskoj cijeni od 43.730 eura* s mjesečnom ratom od 390 eura za model UX HYBRID 300h STYLE 2.0 HYBRID FWD CVT (147 kW/200 KS). Uz Lexus Relax i do 10 godina jamstva na hibridnu bateriju, UX pruža mir i sigurnost tijekom cijelog vlasništva, idealan za gradsku vožnju i duža putovanja.

VRIJEME JE DA IH DOŽIVITE Lexus LBX i Lexus UX HYBRID 300h nisu automobili koje se samo može opisati, njih je potrebno doživjeti. I bez brige: naručite se na svoju probnu vožnju i osigurajte svoje osobno iskustvo ovih modela koji redefiniraju što znači kompaktni luksuzni SUV.

Velika Lexus priča sada dolazi u kompaktnom formatu. I spremna je za vašu svakodnevicu.

Više informacija i obrazac za besplatne testne vožnje nalaze se na poveznici.