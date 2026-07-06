Svjetski poznati brend Bata stigao u Hrvatsku – otvorena prva trgovina

Nova trgovina donosi bogatu ponudu ženske, muške i dječje obuće, te modnih dodataka spajajući svakodnevnu udobnost, kvalitetu i suvremeni dizajn po kojima je Bata prepoznatljiva diljem svijeta

Svjetski poznati brend Bata, sinonim za kvalitetnu i udobnu obuću s više od 130 godina tradicije, službeno je stigao na hrvatsko tržište otvorenjem svoje prve trgovine u Hrvatskoj, smještene u Supernova Garden Mallu.

Nova modna adresa u Zagrebu

Dolazak Bate u Hrvatsku omogućila je tvrtka Shoo Room, koja je ovim otvorenjem domaćim kupcima približila jedan od najpoznatijih svjetskih brendova obuće. Svečanosti su prisustvovali i Deniz Erda, generalni direktor za Bata franšizu, te Manuel Matiazzo, direktor Bata franšize za Europu i Ameriku, potvrdivši važnost hrvatskog tržišta u daljnjem razvoju brenda.

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Na svečanom otvorenju, okupljenima su se obratili direktori tvrtke Shoo Room, Nicola Marini i Tomislav Bekavac, koji su poželjeli dobrodošlicu gostima te simboličnim rezanjem vrpce službeno otvorili prvu Bata trgovinu u Hrvatskoj. Već na samom otvorenju novi je prodajni prostor postao nezaobilazno modno mjesto okupljanja, privukavši ljubitelje mode.

Nova destinacija za ljubitelje kvalitetne i moderne obuće

Nova trgovina donosi bogatu ponudu ženske, muške i dječje obuće, te modnih dodataka spajajući svakodnevnu udobnost, kvalitetu i suvremeni dizajn po kojima je Bata prepoznatljiva diljem svijeta. Kupci od sada mogu pronaći modele prilagođene različitim stilovima života i generacijama, potvrđujući dugogodišnju filozofiju brenda da kvalitetna obuća treba biti dostupna cijeloj obitelji.

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Predstavljena ljetna kolekcija "Bata Summer Essentials"

Otvorenje je ujedno bilo prilika za predstavljanje nove ljetne kolekcije "Bata Summer Essentials", koja slavi prirodnost, udobnost i bezvremenski stil. Inspirirana trenucima odmora, ravnoteže i jednostavnosti, kolekcija donosi obuću izrađenu od prirodnih materijala, laganih silueta i pažljivo osmišljenih detalja. Modeli su osmišljeni kako bi se lako uklopili u svakodnevne kombinacije, pokazujući da udobnost i elegancija mogu savršeno funkcionirati zajedno.

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Ljetna kolekcija namijenjena je ženama koje žele izgledati moderno i dotjerano, pritom zadržavajući osjećaj prirodnosti i lakoće. Riječ je o obući koja prati svakodnevni ritam života te se jednako dobro prilagođava poslovnim obvezama, gradskim šetnjama i ljetnim putovanjima.

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Ovo je tek početak – uskoro nove Bata trgovine diljem Hrvatske

Iz tvrtke Shoo Room najavili su kako je riječ tek o prvoj u nizu planiranih trgovina te da će tijekom nadolazećeg razdoblja Bata svoju maloprodajnu mrežu proširiti ne samo u Zagrebu, već i u drugim hrvatskim gradovima.

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Prva Bata trgovina tako nije donijela samo novo mjesto za kupnju obuće, već i novo modno odredište koje spaja svjetsku tradiciju, suvremeni dizajn i udobnost za cijelu obitelj.

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