Rovinj je ovog vikenda prijestolnica glamura, elegancije, kulture i vrhunske mode

Rovinj će i ovoga ljeta zablistati u znaku mode, ljepote i kulture. U subotu, 27. lipnja 2026. godine, s početkom u 21:00 sat, na središnjem gradskom trgu, Trgu Maršala Tita, održat će se prestižni modni događaj Noć zvijezda, mode i kulture 2026., u organizaciji Udruge Hrvatske zvijezde.

Jedan od najljepših i najnagrađivanijih hrvatskih turističkih gradova ponovno će postati velika mediteranska pozornica na otvorenom, okupljajući poznata imena modne scene, hrvatske zvijezde, ljepotu, eleganciju i kulturno-zabavni program u jedinstvenom ambijentu rovinjske starogradske jezgre.

Ovogodišnje izdanje donosi modne kolekcije renomiranih domaćih i međunarodnih dizajnera i brendova, među kojima su BiteMyStyle by Zoran Aragović, Yelena H., Miau Couture by Gorana Nedić, Nikolina Wedding Store, S-hand art silk by Slavica Bezić, Anima M., Jet Lag, Teuta Topall, Silvana Morgan, Ingrid Rojc Design, Vita Sever Design i Anais moda.

Reviju će nositi istaknute hrvatske zvijezde, među kojima i Kraljice Hrvatske, a posebnu će pozornost zasigurno privući i Danijela Gračan, jedina Hrvatica proglašena najljepšom ženom svijeta, Kraljica svijeta 1989. godine, danas poznata znanstvenica, profesorica i doktorica.

Za frizure će se pobrinuti poznati Hair studio Gea iz Rovinja, dok će za make-up biti zadužen Callegari, talijanska škola za modu i dizajn. Bogate nagrade za modele osigurao je renomirani brend Jamieson, jedna od najvećih farmaceutskih kuća Slovenije.

Program će voditi Roberta Ugrin na talijanskom jeziku te Davor Garić na hrvatskom i engleskom jeziku, čime će događaj biti dostupan i domaćoj i međunarodnoj publici. Za kulturno-zabavni dio programa pobrinut će se Dansel by Elio Bašan.

Posebna zahvala upućuje se Gradu Rovinju i Turističkoj zajednici Grada Rovinja, čija podrška omogućava da glavni gradski trg i ove godine postane središte mode, ljepote i kulture, otvoreno za sve posjetitelje.

Ulaz na događaj je besplatan.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje mode, ljepote i mediteranskog ugođaja da u subotu, 27. lipnja 2026. godine, dođu u Rovinj, zauzmu svoje mjesto na vrijeme i od 21:00 sat uživaju u modnom spektaklu pod zvijezdama.