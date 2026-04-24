Rooftop u centru Zagreba koji postaje nova omiljena adresa

Rooftop terasa Stellara u Vlaškoj brzo je postala jedno od najpoželjnijih mjesta u gradu

Proljeće u Zagreb donosi onu posebnu lakoću zbog koje grad postaje pozornica za uživanje u dugim kavama, spontanim susretima i vikendima koji traju malo duže nego inače. Upravo u tom ritmu, jedna se lokacija posebno istaknula kao nova nezaobilazna adresa za sve koji traže savršen spoj atmosfere, pogleda i dobrog okusa.

U živopisnoj Vlaškoj ulici, tek nekoliko koraka od glavnog gradskog pulsa, smjestio se Stellar Boutique Modules – mjesto koje sve sigurnije definira lifestyle scenu Zagreba.

I dok interijer hotela privlači pažnju futurističkim dizajnom i minimalističkim kapsulama, prava čarolija događa se na vrhu.

Rooftop terasa Stellara brzo je postala jedno od najpoželjnijih mjesta u gradu, i to s razlogom. Pogled koji se otvara prema katedrali i zagrebačkim krovovima stvara kulisu koja oduzima dah, dok sunce, lagani povjetarac i urbana energija grada stvaraju atmosferu kojoj se lako prepustiti. Ovdje se ne dolazi samo zbog pogleda. Ovdje se dolazi zbog doživljaja.

Vikendom rooftop živi u znaku bruncha, opuštenog, stylish i pomno osmišljenog. Na jelovniku su kreativne interpretacije klasika u kojima se uživa. Uz mirisnu kavu, svježe cijeđene sokove ili čašu pjenušca, svaki trenutak dobiva onu dodatnu notu užitka. Savršeno izbalansirana atmosfera čini ovaj rooftop idealnim mjestom za ležerne poslovne sastanke, ali i intimna druženja u kojima privatnost i pogled igraju jednako važnu ulogu.

Posebnost cijelog iskustva leži i u njegovoj neopterećenosti. Narudžba se preuzima u prizemlju, a zatim se gosti povlače na rooftop gdje vrijeme teče sporije, razgovori traju dulje, a atmosfera ostaje lagana i spontana. Upravo taj ležerni koncept daje osjećaj kao da ste otkrili skriveni kutak grada rezerviran za one koji znaju gdje treba doći.

Kako dan odmiče, terasa mijenja ritam, ali ne i privlačnost. U zlatnim tonovima zalaska sunca rooftop se pretvara u idealno mjesto za opuštanje uz koktele i pogled koji Zagreb prikazuje u njegovom najljepšem izdanju.

U gradu koji sve snažnije oblikuje svoju lifestyle ponudu, Stellar se ističe kao mjesto koje objedinjuje sve što tražimo – vrhunsku lokaciju, impresivan pogled i atmosferu zbog koje se uvijek vraćamo.

Ako ovog proljeća tražite brunch koji nije samo obrok, već iskustvo, odgovor vas čeka iznad grada.