Stručnjakinja za kozmetiku: 'Neki sastojci narušavaju hormonalni rast i razvoj djeteta'

U RTL Direktu gostovala je Mirela Ilenić, farmaceutska tehničarka i stručnjakinja za kozmetiku, koja je govorila o opasnostima koje se skrivaju u kozmetičkim preparatima koje mlade djevojke sve ranije koriste

Djevojčice sve ranije razvijaju interes za kozmetiku i njegu kože, a sve je više onih koje s takvom rutinom počinju već u dobi od dvije ili tri godine. Ova rana usmjerenost na kozmetiku zabrinjava brojne roditelje u Hrvatskoj, pa je o toj temi Mojmira Pastorčić u RTL Direktu razgovarala s Mirelom Ilenić, farmaceutskom tehničarkom i stručnjakinjom za kozmetiku. Istaknula je da je strašno uznemirujuće to da trogodišnja djeca koriste anti-age kreme.

"Ja se vrlo često pitam gdje je nestala etika i gdje je nestalo poštivanje djetinjstva", rekla je Mirela Ilenić.

Na pitanje trebaju li djevojčice koje idu u osnovnu školu serum, maske, anti-age kreme i skincare rutinu koja se sastoji od više koraka, Ilenić jasno poručuje: "Ne, apsolutno ne. Moramo prvo znati da je koža najveći ljudski organ i moramo se tako i prema njemu ponašati. Djevojčice do prvih dana ulaska u pubertet, kad kreće lučenje znoja, kada kreću bubuljice, ne trebaju ništa osim nekakvog blagog sapuna i nekakve blage njege, poput hidratantne zaštitne kreme. Ali bilo kakvi tonici, kiseline, rutina od šest koraka - apsolutno djevojčici do prvog ulaska u pubertet, do 11 godina, nije potrebno."

Pastorčić je pitala koji se proizvodi smiju koristiti nakon što navrše 11 godina.

"Onda znamo što se događa s kožom. Koža kreće lučiti sebum, odnosno kreću žlijezde lojnice, kreću žlijezde znojnice i onda trebamo malo obratiti pozornost na čišćenje i na regulaciju. Tri proizvoda - gel za čišćenje, tonik i krema apsolutno su dovoljni", govori Ilenić.

Retinol se ne koristi do 25. godine

Podsjetimo, The Guardian je otkrio da se retinol reklamira za djecu od 13 do 17 godina pa je Ilenić rekla koji su sve proizvodi opasni za djecu.

"Kozmetika u sebi sadrži jako puno sastojaka. Neki od tih sastojaka, što je i pokazala Europska unija, odnosno direktiva gdje se povlače određeni sastojci, gdje se smanjuje njihova koncentracija, potencijalno su endokrini disruptori. Ako uzmemo u obzir da dijete u pubertetu kreće u spolno sazrijevanje, da žlijezde s endokrinim izlučivanjem počinju raditi svoj posao, mi tada možemo direktno s kozmetikom, koja je puna endokrinih disruptora, utjecati na hormonalni rast i razvoj djeteta. Dakle, endokrini disruptori su nešto što može trajno i nepovratno poremetiti rad žlijezda s unutarnjim izlučivanjem", upozorava stručnjakinja.

Zatim je upitala što točno retinol radi dječjoj koži.

"Kožna barijera djeteta je tanja. Tu nemamo debljinu stratum corneuma kao što imamo kod odraslih osoba. Automatski, tanja koža - resorpcija brža. Može doći do alergijskih reakcija, doslovce se koža može i spržiti. Tu su ozbiljni problemi kad pričamo o retinolu. Znamo gdje je retinol - do prije nekoliko godina koristio se kao lijek. On i spada u lijek i dermatolozi ga propisuju kod poremećaja strašnih akni i kod ozbiljnih problema, ne kod redovne njege", pojasnila je Ilenić i dodala da nema potrebe da retinol koristi netko mlađi od 25 godina.

Roditelji trebaju paziti na sastav kozmetike

Ilenić ističe da roditelji trebaju paziti na sastav kozmetike: "Ja znam da je to nemoguće. Danas postoje kojekakve aplikacije gdje skenirati, ali ne mogu biti uvijek potpuno sigurni da će sken pokazati zeleno ili crveno za neki sastojak, ali naučiti što je paraben, što je fenoksietanol, da barem ta dva sastojka znamo klasificirati i reći - 'parebni, to su neki štetni konzervansi koji mogu djeci donijeti štetu, fenoksietanol - u dječjoj kozmetici itekako je ograničen, a nalazi se'".

Osvrnula se i na ambalažu, koja često zna navesti roditelje na krivi trag.

"Baš neki dan sam ušla u trgovinu i na blagajni stoji maska. Super zapakirana, kao neki crtić. Kupila sam je, cijena je bila vrlo jeftina, možda jedan euro, još i miriše po bombončiću. Možda mama to ne bi kupila, ali ako je djevojčica pored nje, znam točno već kako to ide... Kaže joj: "Joj mama, gle, ja bih to, ja bih probala. Ja bih voljela nešto staviti na svoje lice'. Jer mame su nam nekako uvijek ogledni primjer, jer uvijek su tu prvi doticaj s kozmetikom i mama će to kupiti, ali mama mora pročitati sastav. Ona mora vidjeti ako je u takvoj masci hijaluronska kiselina... Ma kakva hijaluronska kiselina? Djevojčice, dječaci, mi kao ljudska bića se rađamo sa savršenom kožom i mi ne trebamo kozmetički proizvod da bi našu kožu popravili", dodala je Ilenić.

Na potpitanje postoji li dobna granica za hijaluronsku kiselinu, Ilenić kaže: "Pa ako uzmemo u obzir da nam hijaluronska kiselina, kolagen i elastin padaju negdje od pune zrelosti, to je nekakva 21. godina, on pada sa svakom godinom za jedan posto. Znači da hijaluronsku možemo lagano uključiti s 21 godinom."

Što roditelji mogu kupiti djevojčicama?

U četvrtak se u Hrvatskoj otvorila jedna trgovina kozmetikom koju su mnogi jedva čekali pa je Ilenić objasnila što roditelji mogu kupiti svojoj djeci, a da bude sigurno.

"Pa svakako neki balzam za usne koji će lagano biti obojen prirodnom bojom, koji će imati neku lijepu aromu u sebi. Je li to nekakvo lagano sjajilo - moramo razlikovati sjajila od obojenih sjajila i onih njegujućih sjajila. Djevojčice, ako pričamo o uzrastu od nekih osam, 10 godina, one će staviti sjajilo, ali poanta sjajila je da ga ne ližemo, da ga ne jedemo. Kako ćemo objasniti djetetu od osam godina, koje će još lizati sladoled da ne poliže sjajilo? Dakle sjajilo da, nekakvo obojeno, neki balzam koji je obojen je OK, ali pretjerana 'skin care' rutina od kiselina, tonika, seruma... Nema smisla da to djevojčice koriste jer definiranje kvalitete kasnije, odnosno zrele kože, se zapravo definira u pubertetu", zaključila je Ilenić.