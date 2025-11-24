Rina Varga: Kako pilates mijenja žensko tijelo, energiju i samopouzdanje

U razgovoru s vlasnicom studija otkrivamo zašto je pilates toliko važan za žensko tijelo, kako izgleda rad s početnicama i koje rezultate klijentice primijete već nakon mjesec dana, ali i što čini atmosferu Rina Boutique Pilatesa jedinstvenom urbanom oazom u srcu Zagreba

U svijetu u kojem žene neprestano balansiraju između poslovnih ambicija, obiteljskih obaveza i vlastitih očekivanja, pilates sve češće postaje odgovor na njihove potrebe- i fizičke i mentalne. Stručnjaci ga preporučuju zbog pravilne posture, snažnog corea i oslobađanja od stresa, a žene ga prihvaćaju jer u njemu pronalaze prostor koji im vraća kontrolu nad tijelom, energijom i ritmom života.

Rina Boutique Pilates studio upravo je zato stvoren kao mjesto gdje se pokret spaja s estetikom, a vježbanje postaje ritual brige o sebi. U razgovoru s vlasnicom studija otkrivamo zašto je pilates toliko važan za žensko tijelo, kako izgleda rad s početnicama i koje rezultate klijentice primijete već nakon mjesec dana, ali i što čini atmosferu Rina Boutique Pilatesa jedinstvenom urbanom oazom u srcu Zagreba. U nastavku pročitajte intervju s Rinom Varga, ovlaštenom STOTT Pilates Reformer i certificiranom MAT Pilates instruktoricom.

Pilates je često preporuka i fizioterapeuta i ginekologa. Zašto je, po vašem mišljenju, toliko važan za žensko tijelo?

Pilates je specifičan jer aktivira cijelo tijelo, a fokusira se na snagu, stabilnost, fleksibilnost i pravilnu posturu. Posebno za žene, koje balansiraju brojne uloge i često zanemare vlastito zdravlje, pilates donosi svjesnost pokreta, oslobađa od stresa i pomaže otkriti novi nivo energije i samopouzdanja. Jačanje mišića corea je izuzetno važno za pravilno držanje i pokretljivost te funkcioniranje cijelog tijela, uključujući i posebne zahtjeve ženskog zdravlja.

Koje probleme najčešće rješavate s klijenticama – bolovi u leđima, core, dijastaza, stres?

Najčešće se susrećemo sa zahtjevima vezanim uz jačanje core-a, poboljšanje posture, smanjenje bolova u leđima i olakšanje stresa. Moderne žene su izložene dugotrajnom sjedenju, brzom tempu i napetosti, pa su treninzi usmjereni na vraćanje ravnoteže u tijelu i poboljšanje svakodnevne funkcionalnosti.

Kako izgleda rad s početnicama koje dolaze prvi put i osjećaju nesigurnost?

Većina početnica osjeća blagu nesigurnost, ali upravo je to razlog zašto je boutique pristup idealan – radimo u malim grupama i imam dovoljno vremena posvetiti se svakoj osobi. Uvodimo ih postepeno, konverzacijom i mini-ritualom. Svaki pokret objašnjavam detaljno, a atmosfera je intimna i sigurna, bez pritiska na brzi uspjeh.

Koje su tri najvažnije dobrobiti pilatesa koje žene primijete već nakon mjesec dana?

Osjećaj snage i stabilnosti u središtu tijela, bolja postura i smanjenje boli u leđima, veća razina energije i smanjenje stresa.

Mnoge žene balansiraju posao, obitelj i privatne obaveze. Kako im pomažete da pilates postane održiva navika?

U Rina Boutique Pilatesu radimo na izgradnji održive rutine – potičem klijentice da pilates shvate kao mini ritual za sebe, a fleksibilni raspored i personaliziran pristup olakšavaju usklađivanje privatnih i poslovnih obaveza. Vježbanje postaje ugodno očekivanje, ne dodatna obaveza.

Postoji li dobna granica za početak? Kakva su vaša iskustva s različitim generacijama polaznica?

Granice ne postoje – pilates je prilagodljiv svakoj životnoj dobi. Imamo klijentice od ranih dvadesetih do zrele dobi; svatko može pronaći vlastiti tempo i doživjeti benefite neovisno o početnoj kondiciji.

Kakav je stil i atmosfera u Rina Boutique Pilates studiju – što ga estetski čini posebnim?

Studio je dizajniran da bude minimalistička, urbana oaza – arhitektonsko rješenje je napravio dragi prijatelj Ante Vrban u neutralnim tonovima, kvalitetnim materijalima, tišini i rasvjeti koja stvara umirujući i luksuzan ambijent. Svaka klijentica ima svoj mir i privatnost, estetika prostora je umirujuća, a osjećaj luksuza je nenametljiv – doživljava se svim osjetilima. Izbor lokacije je bio predmet dubokog promišljanja, a boutique koncept je zahtijevao i pristupačnost i praktičnost. Lokacija u Centru Cvjetni omogućuje klijenticama da zbog garaže u samom Centru doslovno iz auta uđu u studio i prepuste se brizi za sebe.

Na što biste savjetovali ženama da obrate pažnju pri odabiru pilates studija?

Savjetujem da biraju studio po kvaliteti instruktora, atmosferi, veličini grupa i opremljenosti prostorije. Bitno je da se osjećaju sigurno, prihvaćeno i inspirirano - da kontinuirano brinu o sebi.