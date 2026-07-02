Premium moda sada je još dostupnija: XYZ donosi sezonsko sniženje do -40 %

Iskoristite priliku za ulaganje u luksuzne modne klasike iz kolekcije proljeće/ljeto 2026. uz popuste do -40 %

Ljubitelji premium mode i vrhunskog dizajna imaju novi razlog za posjet XYZ trgovinama. U tijeku je novi krug sezonskog sniženja tijekom kojeg su odabrani artikli iz kolekcije proljeće/ljeto 2026. dostupni uz popuste do 40 %.

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Poznat po pažljivo odabranom portfelju svjetskih premium brendova, XYZ već godinama predstavlja nezaobilaznu adresu za sve koji cijene kvalitetu, suvremeni dizajn i bezvremensku eleganciju. Aktualna ponuda donosi komade koji lako pronalaze mjesto u svakoj garderobi – od sofisticiranih lanenih odijela, elegantnih haljina i košulja do luksuzne obuće, torbi i modnih dodataka koji zaokružuju svaki styling.

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Ovosezonske kolekcije inspirirane su mediteranskom lakoćom življenja, prirodnim materijalima i profinjenim krojevima koji uspješno spajaju funkcionalnost i luksuz. Fokus je na kvaliteti izrade i dizajnu koji traje, zbog čega svaki komad predstavlja dugoročno ulaganje u stil.

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U XYZ-u su dostupne kolekcije nekih od najpoželjnijih svjetskih modnih kuća, među kojima se ističu Emporio Armani, BOSS, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Joop!, Sandro, Zadig & Voltaire, MC2 Saint Barth i brojni drugi premium brendovi koji definiraju suvremenu eleganciju.

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Bilo da tražite savršenu kombinaciju za ljetni odmor, poslovne sastanke ili posebne prilike, sezonsko sniženje odlična je prilika da premium modne komade nabavite po iznimno atraktivnim cijenama.

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Akcija je dostupna u XYZ trgovinama u Zagrebu i Splitu, kao i putem online trgovine te mobilne aplikacije XYZ, koja omogućuje jednostavnu kupnju i pristup najnovijim kolekcijama gdje god se nalazili.