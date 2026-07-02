Kad je prevruće za kuhanje, ovakve opcije za ručak uvijek prolaze

Od laganih obiteljskih ručkova do obroka koje mogu pripremiti i stariji školarci, svježa tjestenina jedno je od najpraktičnijih ljetnih rješenja. Ove je godine predstavljeno u novim oblicima i okusima, a jedan je proizvod osvojio i međunarodno priznanje

Kraj školske godine, planovi za godišnje odmore i visoke temperature obično znače promjenu ritma u svakodnevnoj prehrani. No manje vremena provedenog uz štednjak ne mora nužno značiti odricanje od užitka u hrani. Ljeti u prvi plan dolaze jela od tek nekoliko sastojaka, u kojima glavnu riječ vode sezonske namirnice.

Svježa tjestenina jedno je od onih rješenja koje funkcionira u gotovo svim scenarijima, od obroka koji stariji školarci mogu pripremiti samostalno do laganog obiteljskog ručka. Dovoljno je malo maslinovog ulja, češnjaka, svježe rajčice i tikvica, i ručak je riješen.

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Upravo zato svježa tjestenina posljednjih godina zauzima sve važnije mjesto u mnogim hladnjacima. Jednostavna je za pripremu, lako se prilagođava različitim ukusima i dobro se slaže s namirnicama koje obilježavaju ljetni jelovnik.

Među novitetima koji su ove godine stigli na tržište nalazi se i prošireni asortiman KARLA svježe tjestenine koji donosi nove kombinacije okusa, ali i međunarodno priznanje za jedan od najnovijih proizvoda.

Novi oblici i ukusna punjenja

KARLA svježa tjestenina mnogima je već poznata po proizvodima poput njoka, fuža, pljukanaca i šurlica, a ponuda je sada obogaćena novim punjenim oblicima: raviolima sa špinatom i ricottom, raviolima s plemenitim sirom, raviolima od heljde s tri sira te tortelinima od pira s pršutom.

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Kada je riječ o svježoj nepunjenoj tjestenini, novost su KARLA školjkice izrađene od durum pšenice. Zahvaljujući rebrastoj teksturi i karakterističnom obliku posebno dobro zadržavaju umake. Dodatna je prednost što ne sadrže umjetne arome ni pojačivače okusa, a to vrijedi za sve vrste KARLA svježe tjestenine.

Međunarodna nagrada za KARLA školjkice

Da kvaliteta ne prolazi nezapaženo pokazale su upravo KARLA školjkice koje su nedugo nakon lansiranja osvojile Superior Taste Award, priznanje koje dodjeljuje International Taste Institute iz Bruxellesa.

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O dobitnicima nagrade odlučuje stručni žiri sastavljen od renomiranih chefova i sommeliera koji ocjenjuju proizvode bez informacija o proizvođaču ili brendu. Pri ocjenjivanju se vrednuju okus, tekstura, miris i cjelokupni gastronomski dojam. Ovo nije prvi međunarodni uspjeh KARLA tjestenine. Superior Taste Award ranije su osvojili i KARLA fuži sa Zigante tartufima te KARLA pljukanci Okusi Orijenta.

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Osam desetljeća tradicije

Iza KARLA svježe tjestenine stoji karlovački Žitoproizvod, tvrtka koja ove godine obilježava 80 godina poslovanja. Cijeli proces proizvodnje zaokružen je na jednom mjestu, od mljevenja pšenice u vlastitom mlinu do proizvodnje svježe tjestenine u vlastitom pogonu, što jamči doslijednu kontrolu kvalitete.

KARLA asortiman, uključujući nove vrste punjene tjestenine i KARLA školjkice, pronađite na prodajnim mjestima diljem Hrvatske. Više o Žitoproizvodu saznajte na službenoj web stranici ili pogledajte video.