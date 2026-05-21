Pokloni ljepši dan: Barcaffè pokrenuo najfeelgood trend na internetu

Ljudi na društvenim mrežama zahvaljuju svojim “tihim herojima”, a iza svega stoji jednostavna ideja koja je mnoge dirnula

Znate onaj osjećaj kada vam netko uljepša dan malom gestom koju niste očekivali? Susjed pridrži vrata dok nosite pune vrećice. Prijatelji umjesto izlaska, petkom navečer ostanu s vama sastavljati namještaj i pomagati oko selidbe. Mama pošalje poruku baš onda kada vam je najpotrebnija.

To su sitnice koje najčešće prođu gotovo neprimjetno, ali upravo zbog njih dan nekako bude lakši. Možda su baš zato posljednjih dana društvene mreže pune ljudi koji zahvaljuju svojim „tihim herojima”. Susjedima, kolegama, prijateljima, roditeljima i svima onima koji nam malim gestama dobrote poprave dan i čine život ljepšim.

Povod za val dobrote nova je Barcaffè kampanja „Pokloni ljepši dan”, a ideja iza kampanje je vrlo jednostavna: zastanite na trenutak i iskreno recite „hvala“ ljudima koju su uz vas. A sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, upravo je takav podsjetnik na zahvalnost mnogima trebao.

Trendu zahvalnosti pridružio se i poznati influencer Marco Cuccurin, koji je odlučio iznenaditi ljude koje opisuje kao „najdivnije ljude i ekipu oko svog stana”. Kavom je zahvalio susjedima koji su ga iznenadili finim sendvičima, tetama iz praonice rublja u koju redovito nosi odjeću te susjedama iz pekare u kojoj gotovo svakodnevno kupuje kruh i kavu.

„To su ljudi koji mi malim gestama i osmijehom stvarno uljepšaju dan”, poručio je Marco, dodajući kako upravo takvim ljudima trebamo češće pokazivati pažnju i podsjetiti ih koliko nam znače.

Osim Marka, trendu se pridružila i influencerica Antonela Golobić, koja je podijelila priču s kojom će se poistovjetiti mnogi koji su barem jednom prolazili kroz selidbu. Tijekom useljenja u novi stan, kaže, najviše su joj značili prijatelji koji su nosili kutije, otac koji je pomagao oko prepravki i susjedi koji su uskakali sitnicama bez kojih bi sve bilo puno teže. Selidba je uvijek stresna, a upravo zbog takvih ljudi sve postane barem malo lakše. Zato im je Antonela odlučila zahvaliti jednostavnom gestom i pokloniti kavu.

“Najviše pamtimo ljude koji su tu kada nam je teško ili kada nam treba pomoć, a ništa ne traže zauzvrat”, poručila je Antonela.

Možda je sada pravi trenutak da nazovete dragu osobu koju dugo niste čuli, zahvalite joj i poklonite mali znak pažnje. Jer upravo tako najčešće nastaje lanac dobrih djela, jedna mala gesta potakne drugu, osmijeh stvara osmijeh, a pažnja se gotovo uvijek vraća pažnjom.

Ponekad je dovoljno samo iskreno „hvala”, nekoliko minuta razgovora i šalica kave s ljudima koji su uvijek tu kada treba. Zato svom „tihom heroju” poklonite ljepši dan uz Barcaffè kavu.