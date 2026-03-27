Promo
MEDIJSKI KOMPAS

Nova knjiga za roditelje i djecu: Kako odrastati u digitalnom svijetu bez gubitka stvarnog života

Promo
27. ožujka 2026.
Nova knjiga za roditelje i djecu: Kako odrastati u digitalnom svijetu bez gubitka stvarnog života
Bojan Zibar
Ovo je knjiga koju bi svaki roditelj danas trebao pročitati. Digitalni kaos ili zdrava ravnoteža? Ova knjiga daje odgovore

U vremenu u kojem djeca prije nauče „swipeati“ nego vezati vezice, nova knjiga donosi odgovore na jedno od najvažnijih pitanja današnjice, a to je kako zdravo odrastati u digitalnom okruženju.

Izdavačka kuća Znaci vremena predstavlja knjigu Izazovi digitalnog doba, praktičan i znanstveno utemeljen vodič za roditelje, odgajatelje i sve koji sudjeluju u odgoju djece u suvremenom medijskom okruženju. Knjiga odgovara na ključne dileme s kojima se suočavaju moderne obitelji: kako mediji utječu na dječji mozak, zašto djeca sve manje vremena provode u prirodi i kako virtualni svijet mijenja način na koji djeca stvaraju prijateljstva.  

Nova knjiga za roditelje i djecu: Kako odrastati u digitalnom svijetu bez gubitka stvarnog života
Bojan Zibar

Autorski tim prof.dr.sc. Bojan Godina, savjetodavna psihologinja Katy Godina i Melina Godina donosi jedinstvenu perspektivu: spoj znanstvenog znanja i svakodnevnog obiteljskog iskustva. Upravo ta kombinacija čini ovu knjigu posebno vrijednom, ona ne moralizira niti demonizira tehnologiju, već nudi konkretne, primjenjive smjernice za uravnoteženo korištenje medija. 

Nova knjiga za roditelje i djecu: Kako odrastati u digitalnom svijetu bez gubitka stvarnog života
Bojan Zibar

Knjiga funkcionira kao „medijski kompas“ koji roditeljima pomaže razumjeti digitalne navike djece i razviti zdrav odnos prema ekranima, od ranog djetinjstva do adolescencije.  Umjesto zabrana, autori nude rješenja: kako postaviti granice, poticati kritičko razmišljanje i očuvati ono najvažnije - stvarne odnose, igru i emocionalni razvoj djece. U svijetu u kojem digitalni sadržaji sve snažnije oblikuju djetinjstvo, Izazovi digitalnog doba donosi ono što mnogi roditelji traže jasnoću, sigurnost i konkretne alate za svakodnevni život. Knjigu možete naručiti online na poveznici

Nova knjiga za roditelje i djecu: Kako odrastati u digitalnom svijetu bez gubitka stvarnog života
Bojan Zibar

Pročitajte još o:
KnjigaOdrastanje
Najčitanije
Iz naše mreže
×
MEDIJSKI KOMPAS
Nova knjiga za roditelje i djecu: Kako odrastati u digitalnom svijetu bez gubitka stvarnog života