Nova knjiga za roditelje i djecu: Kako odrastati u digitalnom svijetu bez gubitka stvarnog života

Ovo je knjiga koju bi svaki roditelj danas trebao pročitati. Digitalni kaos ili zdrava ravnoteža? Ova knjiga daje odgovore

U vremenu u kojem djeca prije nauče „swipeati“ nego vezati vezice, nova knjiga donosi odgovore na jedno od najvažnijih pitanja današnjice, a to je kako zdravo odrastati u digitalnom okruženju.

Izdavačka kuća Znaci vremena predstavlja knjigu Izazovi digitalnog doba, praktičan i znanstveno utemeljen vodič za roditelje, odgajatelje i sve koji sudjeluju u odgoju djece u suvremenom medijskom okruženju. Knjiga odgovara na ključne dileme s kojima se suočavaju moderne obitelji: kako mediji utječu na dječji mozak, zašto djeca sve manje vremena provode u prirodi i kako virtualni svijet mijenja način na koji djeca stvaraju prijateljstva.

Bojan Zibar

Autorski tim prof.dr.sc. Bojan Godina, savjetodavna psihologinja Katy Godina i Melina Godina donosi jedinstvenu perspektivu: spoj znanstvenog znanja i svakodnevnog obiteljskog iskustva. Upravo ta kombinacija čini ovu knjigu posebno vrijednom, ona ne moralizira niti demonizira tehnologiju, već nudi konkretne, primjenjive smjernice za uravnoteženo korištenje medija.

Bojan Zibar

Knjiga funkcionira kao „medijski kompas" koji roditeljima pomaže razumjeti digitalne navike djece i razviti zdrav odnos prema ekranima, od ranog djetinjstva do adolescencije. Umjesto zabrana, autori nude rješenja: kako postaviti granice, poticati kritičko razmišljanje i očuvati ono najvažnije - stvarne odnose, igru i emocionalni razvoj djece. U svijetu u kojem digitalni sadržaji sve snažnije oblikuju djetinjstvo, Izazovi digitalnog doba donosi ono što mnogi roditelji traže jasnoću, sigurnost i konkretne alate za svakodnevni život.