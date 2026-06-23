Nova gradska oaza usred vreve centra: Takenoko i Ante Vrban donose sasvim novo iskustvo Zagrebu

U hladu stabala, među suvremenom arhitekturom i umjetničkim skulpturama otvorena je terasa koja redefinira ljetna druženja u gradu - Zagreb je dobio novu adresu koja će ovog ljeta zasigurno postati jedno od najpoželjnijih mjesta za susrete, poslovne ručkove, večernja druženja i uživanje u vrhunskoj gastronomiji. Takenoko, prvi japanski restoran u Zagrebu i jedan od pionira suvremene gastronomske scene u Hrvatskoj, otvorio je novu terasu u samom centru grada, još jednom potvrdivši svoj status mjesta koje desetljećima postavlja standarde i uvijek ide korak ispred vremena.

Smještena u najstrožem centru Zagreba, nova terasa zamišljena je kao elegantna gradska oaza – prostor koji pruža predah od užurbanog ritma grada i nudi potpuno novo iskustvo boravka na otvorenom. U hladu stabala, okružena suvremenom arhitekturom, smirujućim zemljanim tonovima i pomno osmišljenim detaljima, terasa Takenoka spaja gastronomiju, dizajn i umjetnost u jedinstvenu cjelinu.

Njezin koncept potpisuje međunarodno najnagrađivaniji hrvatski arhitekt Ante Vrban, čiji je autorski rukopis prostoru dao posebnu dimenziju urbanog luksuza i suvremene elegancije.

„Takenoko je više od restorana – to je prostor koji već desetljećima definira društvenu i gastro scenu grada Zagreba. Uvijek ispred vremena, danas sa svojom terasom u najstrožem centru grada ponovno pomiče granice. Projektirali smo mikrolokaciju koja pruža mir u vrevi grada, u sjeni stabala, suvremene arhitekture i smirujućih zemljanih tonova. Posebno mi je drago što su u prostor integrirane moje AV for ToFaARS vrtne skulpture, prve takve u javnom prostoru Zagreba“, istaknuo je Ante Vrban.

Upravo te skulpture predstavljaju svojevrsni statement element nove terase, dajući prostoru dodatnu umjetničku i emocionalnu vrijednost. Svaki detalj promišljen je s idejom stvaranja mjesta koje nadilazi klasični restoranski koncept i postaje nova gradska destinacija za uživanje svim osjetilima.

Od svog otvorenja Takenoko je kontinuirano pomicao granice domaće gastronomske scene. Kao prvi japanski restoran u Zagrebu, godinama je usavršavao svoje poslovanje i dosljednost u kvaliteti, zahvaljujući čemu se profilirao u sam vrh zagrebačke restoranske scene i postao svojevrsni gradski fenomen. Njegova filozofija temelji se na vrhunskim namirnicama, besprijekornoj usluzi i praćenju svjetskih trendova u pripremi i serviranju hrane.

Otvaranje prve terase u čak 24 godine poslovanja za Takenoko predstavlja važnu novu etapu u razvoju restorana koji je od samih početaka sinonim za vrhunsku japansku gastronomiju i besprijekorno iskustvo gostoprimstva. Novi vanjski prostor gostima donosi priliku da u jedinstvenom ambijentu uživaju u svim dobro poznatim Takenoko klasicima – od legendarnog Black Coda i vrhunskih sashimija do omiljenih Golden Toro i Crunchy Tempura rolica. Ponudu dodatno zaokružuje nova karta osvježavajućih ljetnih koktela, među kojima se ističu Bellini s prirodnim pireom od breskve, aromatični Gin Basil Smash i citrusni Yuzu Gimlet. Iako smještena u samom srcu Zagreba, terasa okružena visokim krošnjama i prirodnim hladom stvara dojam izdvojenog gradskog utočišta u kojem vrijeme usporava, a svako druženje poprima posebnu dimenziju.

„U vremenu kada svi tražimo autentična iskustva, željeli smo stvoriti mjesto koje se ne doživljava samo kroz gastronomiju, već svim osjetilima. Ova terasa naš je hommage Zagrebu – gradu koji volimo i čijem urbanom identitetu želimo kontinuirano doprinositi. Ona je prostor za razgovore koji se pamte, duga ljetna druženja i trenutke zbog kojih određene adrese postaju dio gradskog lifestylea“, poručila je Nives Đačić, vlasnica restorana Takenoko.

Nova terasa prirodni je nastavak te priče – mjesto na kojem se vrhunska gastronomija susreće s arhitekturom i umjetnošću, a svako druženje pretvara u posebno iskustvo. S pogledom na pulsirajući centar grada, ali istovremeno zaštićena od njegove užurbanosti, terasa Takenoka ovog ljeta postaje nova urbana pozornica Zagreba i adresa na kojoj će se stvarati neki od najljepših ljetnih trenutaka.