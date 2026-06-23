Rast staycationa: 'Kupci redefiniraju značenje odmora'

Kako cijene putovanja rastu, od Europljana se očekuje da odaberu staycatione umjesto odmora u inozemstvu ovoga ljeta. Razgovor sa stručnjacima u turizmu koje je provela vidaXL, vodeća globalna online maloprodajna tvrtka koja se specijalizira za priuštiva rješenja za dom i vrt, predlaže da je rastuća popularnost staycationa odraz promjena stavova prema putovanju i slobodnom vremenu.

Rastuće cijene i problemi s avionskim gorivom oblikuju planove za odmor

Sve više Europljana smanjuje svoje planove za inozemna putovanja jer je odmor u drugim državama sve teže opravdati u financijskom smislu. Rastuće cijene letova, smještaja i svakodnevnih troškova tjeraju mnoga kućanstva da promisle kako i gdje će provesti svoje praznike, a priuštivost postaje sve važniji čimbenik u donošenju odluka koje se tiču odmora.

„Porast cijena života i putovanja, uključujući i trenutačnu zabrinutost za dostupnost avionskog goriva, su glavni čimbenici koji potiču ovaj trend,” kaže Nikki MacLeod, direktorica istraživačkog centra za turizam i marketing. „Mnogi kupci sada gledaju kako smanjiti troškove vezane uz putovanja, a da u isto vrijeme odu na godišnji odmor u ljetnim mjesecima.“

Izolacija tijekom pandemije stvorila je trajni trend ostajanja kod kuće

Međutim, povećani troškovi samo su dio cjelokupne priče. Prema MacLeod, pandemija je odigrala veliku ulogu u mijenjanju ponašanja potrošača. „Izolacija tijekom pandemije 2020. i 2021. godine potaknula je ljude da istraže svoja lokalna područja. Mnogi su shvatili da postoje vrijedna iskustva koja su im na samom pragu bez stresa koji se veže uz putovanja. Posljedično, mnogi su nastavili s tim ponašanjem,“ objašnjava.

Weinje Cai, izvanredni profesor turizma sa Sveučilišta u Greenwichu, slaže se da je pandemija preoblikovala turističke navike. „Od toga da smo primorani ostati u svojoj zemlji ili kod kuće, došlo je do toga da ljudi svjesno odabiru ostati bliže kući zbog rasta troškova života,“ kaže.

Trendovi sporog života redefiniraju destinacije za odmor

Staycationi su sve više potaknuti životnim stilom, a ne samo priuštivošću. Potrošači pridodaju veću važnost udobnosti, blagostanju i kvalitetnom vremenu provedenome kod kuće, nego putovanju na velike udaljenosti. „Svakako postoji financijski pritisak, ali mnogi ljudi također namjerno odabiru ostati kod kuće,“ kaže MacLeod. „Vidimo pomak prema sporom životu u kojem su potrošači prigrlili jednostavnije načine provođenja slobodnog vremena, održavanja doma kao i tradicionalne vještine. Influenceri s društvenih mreža igraju ulogu u poticanju ovoga trenda.“

Ona također navodi da stajališta prema putovanju i statusu evoluiraju. „Više se ne pridaje isti društveni status čestom letenju i putovanjima. Umjesto toga, sada postoji tihi znak odobravanja za one koji praznike provode kod kuće.”

Vrtovi postaju nova destinacija za odmor

Vrtovi sve više postaju alternativna destinacija za odmor kako sve više potrošača odabire provesti ljeto kod kuće. Kućanstva ulažu u vanjske setove za jelo, vrtni namještaj za odmor, rasvjetu i ukrasne dodatke kako bi stvorili opuštajuće vanjske prostore.

U skladu s ovim trendom, vidaXL je primijetila povećan interes za vanjski namještaj za opuštanje i dodatke za vrt ususret ljetu 2026. Ponuda praktičnih vanjskih proizvoda ove maloprodajne tvrtke, uključujući šatore, vrtne klupice, namještaj za terasu i setove za jelo, prati rastuću potražnju potrošača koji ne žele potrošiti previše novaca kako bi stvorili ugođaj praznika kod kuće. Prilagođenim cijenama i širokim asortimanom, vidaXL tvrdi kako želi stvoriti ne samo priuštive vanjske prostore, nego i one koji će u isto vrijeme ponuditi potrošačima jedinstveno iskustvo kupovine poput „lova na blago“.

Neke obitelji čak rekreiraju iskustva s kampiranja u svojim vrtovima sa šatorima i vanjskim dodacima. “Društveni mediji i lifestyle televizijski programi inspiriraju ljude da stvaraju praznični ugođaj kod kuće,” kaže MacLeod.

Prema MacLeod, ovaj trend se može i dugotrajno zadržati jer zabrinutost za gospodarske uvjete i okoliš nastavlja oblikovati ponašanja putnika. “Klimatske promjene, globalna nestabilnost i rastuća cijena života pokazuju da će odmori kod kuće biti više od kratkotrajnog trenda.”