Luka Modrić udružuje snage s Gorenjem na EuroCucin

Legendarni veznjak prenio je svoju prepoznatljivu eleganciju i preciznost s nogometnog terena u kuhinju, oduševivši okupljene partnere na najprestižnijem svjetskom sajmu kuhinja

Izložbeni prostor Gorenja na sajmu EuroCucina 2026 danas je bio u središtu pozornosti jer je brend ugostio globalnu nogometnu ikonu i svog ambasadora, Luku Modrića. Legendarni veznjak prenio je svoju prepoznatljivu eleganciju i preciznost s nogometnog terena u kuhinju, oduševivši okupljene partnere na najprestižnijem svjetskom sajmu kuhinja. Događaj je poslužio kao snažna platforma za Gorenje da predstavi ne samo svoje najnovije inovacije, već i svoju stratešku viziju budućnosti. Ključna objava odnosila se na snažniji ulazak brenda u kanal maloprodaje kuhinja, što predstavlja odlučan korak u jačanju pozicije Gorenja u premium segmentu ugradbenih uređaja te u izgradnji dubljih partnerstava sa stručnjacima za dizajn kuhinja.

„Velika nam je čast imati Luku Modrića s nama na EuroCucini – to savršeno oslikava ono što naš brend predstavlja“, izjavio je Jianmin Han, CEO Hisense Europe i globalni CEO Gorenja. „Lukina karijera svjedoči o predanosti, vrhunskim rezultatima i važnosti snažnog tima – vrijednostima koje su duboko utkane u DNK Gorenja. Ovo partnerstvo je savršen spoj. Kako širimo našu prisutnost u KRT kanalu, Luka nam pomaže prenijeti našu predanost kvaliteti, pouzdanosti i promišljenom dizajnu koji uistinu pojednostavljuje život našim korisnicima. On utjelovljuje izvrsnost koju ugrađujemo u svaki uređaj“, dodala je Alenka Potočnik Anžič, direktorica marketinga u Hisense Europe.

Luka Modrić također je podijelio svoje oduševljenje suradnjom i iskustvom na Gorenje štandu. Okušao se u korištenju najbrže ugradbene pećnice za pizzu, pripremivši savršenu napolitansku pizzu za samo 2 minute zajedno s poznatim talijanskim pizzaiolom Vitom Iaconellijem. Zajedno su osmislili i posebnu „Luka“ pizzu s potpisom, čime su dodatno obogatili ovo jedinstveno iskustvo.

Luka Modrić, ambasador Gorenja: „Velika mi je čast biti ovdje u Milanu s Gorenjem. Kao sportaš znam da je uspjeh rezultat discipline i pravog tima te alata. U kuhinji nije ništa drugačije. Gorenje proizvodi pouzdane i jednostavne uređaje, što je iznimno važno u svakodnevnom obiteljskom životu. Priprema pizze danas bila je jako zabavna i pokazuje kako vrhunska tehnologija može pomoći u stvaranju lijepih trenutaka s ljudima koje volite. Za mene Gorenje predstavlja kvalitetu i tradiciju izvrsnosti s kojom se mogu poistovjetiti, što ovo partnerstvo čini potpuno prirodnim i savršenim.“

Događaj na EuroCucini uspješno je naglasio snažnu povezanost između brend obećanja Gorenja i globalnog imidža Luke Modrića, ostavivši snažan dojam na stručnjake iz industrije i medije. Bio je to jasan signal ambicije Gorenja i njegove predanosti uspjehu na konkurentnom europskom tržištu.