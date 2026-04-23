Nećakinje princeze Diane zasjenile holivudske zvijezde na crvenom tepihu

Dok je svijet s nestrpljenjem iščekivao povratak Mirande Priestly, sestre Spencer su u Londonu pokazale kako se elegantno nose glamurozne haljine

London je sinoć bio središte svjetskog glamura. Na Leicester Squareu održana je dugoočekivana europska premijera filma "Vrag nosi Pradu 2", događaj koji je na jednom mjestu okupio najveće zvijezde filmske industrije predvođene Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt. Ipak, uz legendarnu glumačku postavu, sve poglede na crvenom tepihu ukrale su tri sestre koje svojim modnim odabirima i aristokratskom pojavom redovito oduševljavaju javnost - Lady Kitty, Lady Amelia i Lady Eliza Spencer, nećakinje pokojne princeze Diane.

Njihov dolazak potvrdio je status koji polako, ali sigurno grade u svijetu visoke mode, gdje se više ne percipiraju samo kao članice poznate obitelji, već kao istinske ikone stila s vlastitim, prepoznatljivim pečatom.Usklađena modna rapsodija

Dok su se glavne zvijezde filma, Meryl Streep i Emily Blunt, držale tematskog crvenog koda, a Anne Hathaway zablistala u elegantnoj crnoj haljini, sestre Spencer demonstrirale su modnu usklađenost koja je postala njihov zaštitni znak. Blizanke Lady Amelia i Lady Eliza (33) za ovu su prigodu odabrale raskošne kreacije libanonskog dizajnera Zuhaira Murada, čiji je rad sinonim za glamur i profinjenost. Iako su detalji njihovih haljina ostali u drugom planu pored holivudske elite, bilo je jasno da su sestre ponovno igrale na kartu komplementarnih, ali individualnih stilova.

Ova strategija nije novost za blizanke Spencer. Javnost ih je već imala prilike vidjeti u savršeno koordiniranim izdanjima na najprestižnijim događajima. Na Filmskom festivalu u Cannesu prošle godine pojavile su se u crno-bijelim toaletama Vere Wang i Pronoviasa, dok su na dodjeli Britanskih modnih nagrada 2024. odale počast svojoj pokojnoj teti Diani, odabravši elegantne crne haljine koje su podsjećale na njezinu slavnu "osvetničku haljinu". Njihova sposobnost da se stilski nadopunjuju, a da pritom svaka zadrži svoju osobnost, pozicionirala ih je kao jedan od najzanimljivijih modnih dvojaca današnjice.

Od plemićke titule do modnih ambasadorica

Put sestara Spencer, kćeri Dianinog brata Charlesa Spencera, mnogo je više od pukog nasljeđivanja stila. One aktivno grade vlastite karijere u modnoj industriji. Nedavno su 32-godišnje blizanke postale zaštitna lica britanskog brenda torbica Aspinal of London, čime su i službeno potvrdile svoj utjecaj.

Njihov izbor modnih dodataka često je predmet analize modnih znalaca. Na jednoj od nedavnih premijera nosile su torbice istog brenda koje obožava i princeza od Walesa, Catherine, što pokazuje da se njihov stil savršeno uklapa u tradiciju kraljevske mode, ali s modernim pomakom. Upravo ta kombinacija klasične elegancije i suvremenih trendova čini ih relevantnima za novu generaciju zaljubljenika u modu. One ne kopiraju Dianino nasljeđe, već ga, kako su primijetili britanski mediji, razvijaju i prilagođavaju današnjem vremenu.

Prisutnost sve tri sestre, uključujući i najstariju Lady Kitty (34), koja je također poznata po besprijekornom stilu i suradnjama s kućom Dolce & Gabbana, na ovako važnom događaju pokazuje snagu obiteljskog imena Spencer. One su uspjele ono što mnogima ne polazi za rukom: izaći iz sjene slavne tete i izgraditi vlastiti identitet, a da pritom s ponosom nose njezino nasljeđe.